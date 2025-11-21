Трамп заявил о начале работ по созданию новейшего истребителя

Трамп: США начали работу по созданию новейшего истребителя F-47

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране уже началась разработка нового истребителя F-47. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что тендер на реактивный истребитель выиграла компания Boeing. Как утверждает компания, у самолета «беспрецедентные характеристики и в плане малозаметности, и в плане скорости».

Ранее военно-воздушные силы (ВВС) США продлили срок службы истребителей F-15 устаревших модификаций C и D до 2031 года. Это связывают с ожиданием поставок новых F-15EX. В октябре сообщалось, что забастовки сотрудников компании Boeing помешали поставке новой партии истребителей F-15EX Eagle II для ВВС США.