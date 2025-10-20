Войти
Американскому «аналогу Су-57» помешали забастовки

Фото: Lawrence Bryant / Reuters
TNI: Забастовки рабочих Boeing мешают поставкам истребителей F-15EX Eagle II

Поставке новой партии модернизированных истребителей F-15EX Eagle II Военно-воздушным силам (ВВС) США помешали забастовки рабочих. О проблеме самолета, который называют аналогом российского Су-57, рассказывает The National Interest (TNI).

Забастовки сотрудников компании Boeing на предприятиях в Сент-Луисе (штат Миссури), Сент-Чарльзе и Маскуте (штат Иллинойс) начались в августе. Как пишет издание, пока нет признаков скорого завершения стачки.

Генерал ВВС Кеннет Уилсбах заявил, что из-за акций рабочих поставки партии F-15EX уже отложили. «Поставка самолетов второй серии, первоначально ожидавшаяся в этом календарном году, задерживается из-за продолжающихся забастовок Boeing, и на сегодняшний день поставлено 6 из 12 F-15EX», — отметил он.

Уилсбах подчеркнул, что сбой в графике поставок приведет к задержке ввода в эксплуатацию самолетов третьей серии, который запланирован на 2026-й финансовый год. По его словам, при этом программа Eagle II остается «в рамках проектной стоимости и эффективности».

Изначально ВВС США хотели получить 144 F-15EX, но затем заказ сократили до 99 истребителей. Позже Конгресс выделил дополнительные средства, которые позволили заказать 129 самолетов.

В январе издание TWZ писало, что американские F-15EX получат малозаметные противокорабельные ракеты AGM-158C LRASM.

