Войти
Lenta.ru

В США продлили срок службы устаревших F-15

351
0
0
Истребитель F-15EX ВВС США
Истребитель F-15EX ВВС США.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

NI: ВВС США продлили срок службы устаревших истребителей F-15 до 2031 года

Военно-воздушные силы (ВВС) США продлили срок службы истребителей F-15 устаревших модификаций C и D до 2031 года. Это связывают с ожиданием поставок новых F-15EX, пишет The National Interest (NI).

Отмечается, что изначально F-15C/D хотели вывести из эксплуатации в конце 2026 года. В отчете, который представили Конгрессу, подчеркнули, что процесс списания «почти завершен». При этом самолеты будут доступны для выполнения задач по обороне территории США до 2030 года.

«В отчете четко прослеживается связь между будущим парка самолетов F-15C/D и разработками в области F-15EX Eagle II, последней версии платформы F-15», — говорится в материале. Как пишет издание, все больше американских подразделений получают F-15EX, которые заменяют устаревшие модификации.

В документе подчеркнули, что многие F-15C/D приобрели в конце 1970-х и в 1980-х годах. Эти истребители эксплуатируют с превышением расчетного срока службы, что приводит к увеличению требований к техобслуживанию и затрат на поддержание боеготовности самолетов.

В октябре журнал NI писал, что забастовки сотрудников компании Boeing помешали поставке новой партии истребителей F-15EX Eagle II для ВВС США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-15
Компании
Boeing
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 05:38
  • 1
Что дальше?
  • 07.11 05:36
  • 11340
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.11 04:08
  • 2
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 07.11 02:05
  • 1
Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean
  • 07.11 01:43
  • 1
Судить россиян будут при помощи искусственного интеллекта
  • 06.11 14:06
  • 2
Человек с «админкой бога»
  • 06.11 13:02
  • 145
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.11 11:56
  • 725
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 06.11 11:25
  • 1
В США предрекли «военный кошмар» для России
  • 06.11 11:20
  • 1
Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность