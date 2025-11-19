Войти
Переход Су-57 на форсаж попал на видео

Переход российского истребителя Су-57 на форсаж попал на видео

Переход российского истребителя пятого поколения Су-57 в режим форсажа попал на видео. Соответствующий ролик из соцсети VK публикует «Российская газета».



«Выпустив две полосы темного дыма, российский боевой самолет начал стремительно ускоряться прямо над головами зрителей», — говорится в публикации.

Там отмечается, что видео, вероятно, снято на одной из российских площадок во время показательного полета истребителя.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что компания передала иностранному покупателю два истребителя Су-57.

Также в ноябре ОАК на выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ показала экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с «Изделием 30» — авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-51Ф1.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
