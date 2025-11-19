Войти
Названо число побед российских самолетов над натовскими

763
0
0
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости.

Летчик Богдан: В семи случаях из семи российские самолеты побеждают натовские

В семи случаях из семи российские самолеты побеждают натовские, заявил на полях авиасалона Dubai Airshow 2025 (ОАЭ) шеф-пилот конструкторского бюро Сухого, заслуженный летчик-испытатель России, Герой РФ Сергей Богдан. Его слова приводит «Российская газета».

По словам Богдана, реально воюют с натовскими самолетами на российских летчики из Индии или Малайзии. «Но в тех ситуациях, когда эти самолеты встречаются в бою, в подавляющем большинстве победа остается за российской авиатехникой. В семи случаях из семи», — сказал пилот.

Ранее в эфире Первого канала генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что компания передала иностранному покупателю два истребителя Су-57.

В ноябре, по данным Telegram-канала AviaNews, ОАК на выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае показала экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с «Изделием 30» — авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-51Ф1.

  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Малайзия
ОАЭ
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
