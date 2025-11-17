Перспективный немецкий противодроновый зенитный ракетный комплекс DefendAir

Сообщают, что 10 ноября 2025 года федеральное оборонное закупочное ведомство Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) министерства обороны Германии выдало германскому отделению европейского ракетного объединения MBDA (MBDA Deutschland) контракт на разработку и поставку вооруженным силам Германии перспективного противодронового зенитного ракетного комплекса DefendAir. Ранее 5 ноября бюджетный комитет германского Бундестага одобрил финансирование этого контракта в размере около 490 млн евро, а также выделение дополнительно 25 млн евро на работы по интеграции этого комплекса на различные платформы.

Изображение боевой машины 30-мм самоходного зенитного артиллерийского комплекса Rheinmetall Skyranger 30 в исполнении для германской армии на шасси колесного бронетранспортера Boxer 8x8 с дополнительной пусковой установкой перспективного противодронового зенитного ракетного комплекса MBDA DefendAir (с) MBDA

Сообщалось, что две трети из суммы 490 млн евро выделяется на програму НИОКР и испытаний и подготовку серийного производства комплекса DefendAir, а оставшаяся треть - на закупку серийных комплексов. Начало серийного производства на заводе MBDA Deutschland в Шробенхаузене, как сообщается, запланировано уже на конец 2026 года, что представляет собой значительное ускорение по сравнению с более ранними планами производства с 2029 года.

Комплекс DefendAir основан на разработанной MBDA Deutschland малогабаритной недорогой зенитной управляемой ракете, ранее обозначавшейся Small Anti Drone Missile (SADM). Ракета SADM представляет собой фактически зенитный вариант ракеты переносного легкого многоцелевого ракетного комплекса Enforcer (Leichtes Wirkmittel (LWM) 1800+) для поражения наземных целей, производимого MBDA Deutschland с 2023 года для Бундесвера. Относительно недорогая (цена за серийную ракету 90 тысяч евро) высокоточная твердотопливная ракета Enforcer калибра 86 мм с электронно-оптической головкой самонаведения предназначена для поражения стационарных и подвижных целей. Масса ракеты составляет менее 7 кг, а с одноразовым ТПК - менее 9 кг, длина ракеты 1 м. Ракета оснащена многоцелевой проникающе-фугасно-осколочной боевой частью весом 1 кг, с программируемым многорежимным взрывателем. Максимальная дальность ракеты Enforcer составляет 2000 м, но, как сообщалось, может достигать 2900 м.

Ракета SADM имеет дополнительный твердотопливный стартовый ускоритель, что позволяет довести дальность стрельбы по воздушным целям до 5 км. Также ракета SADM имеет другую головку самонаведения нераскрываемого типа (видимо, тепловизионную), заявляемую как "всепогодная".

Ракеты комплекса DefendAir предполагается интегрировать по 9 или 12 единиц на боевые машины заказанного для германской армии 30-мм самоходного зенитного артиллерийского комплекса Rheinmetall Skyranger 30 на шасси колесного бронетранспортера Boxer 8x8 (заказано 19 боевых машин, всего намечается приобрести до 500-600 боевых машин). Также ракеты комплекса DefendAir предлагаются к применению в составе разработанного MBDA самоходного противодронного ЗРК Sky Warden NNbS (два девятизарядных боевых модуля с ракетами, демонстратор был выполнен на базе бронеавтомобиля ACS ENOK 9.5 APV на шасси Unimog U1500 4х4, на боевой машине размещен также лазерный комплекс для поражения малых БЛА). В будущем планируется также стационарное исполнение комплекса DefendAir в варианте для защиты критически важной инфраструктуры, а также создание варианта переносного зенитного ракетного комплекса для запуска с плеча. Управляющий директор MBDA Germany Томас Готтшильд заявил, что планируемые объемы производства ракет DefendAir будут "примерно на порядок выше, чем у ракет других типов".

Модель зенитной управляемой ракеты Small Anti Drone Missile (SADM) перспективного противодронового зенитного ракетного комплекса MBDA DefendAir в экспозиции авиационной выставки ILA-2024 в Берлине, июнь 2024 года. Хорошо виден дополнительный твердотопливный стартовый ускоритель ракеты (с) Lars Hoffmann / www.hartpunkt.de

Макет башни боевой машины 30-мм самоходного зенитного артиллерийского комплекса Rheinmetall Skyranger 30 в исполнении для германской армии с дополнительной пусковой установкой перспективного противодронового зенитного ракетного комплекса MBDA DefendAir в экспозиции авиационной выставки ILA-2024 в Берлине, июнь 2024 года (с) Lars Hoffmann / www.hartpunkt.de

Демонстратор боевой машины самоходного противодронового зенитного ракетного комплекса MBDA Sky Warden NNbS c зенитными управляемыми ракетами MBDA Small Anti Drone Missile (SADM, DefendAir) и лазерной установкой на базе бронеавтомобиля ACS ENOK 9.5 APV 4х4 в экспозиции авиационной выставки ILA-2022 в Берлине, июнь 2022 года (с) MBDA

Видео: