Компания Rheinmetall Air Defense (швейцарское отделение германского концерна Rheinmetall - бывшая швейцарская компания Oerlikon) 3 марта 2021 года публично представила новое зенитное боевое отделение (зенитный артиллерийский комплекс) Skyranger 30 с новой 30-мм револьверной автоматической пушкой КСЕ, предназначенное для установки на бронированные машины и ориентированное в первую очередь специально на борьбу с малыми беспилотными летательными аппаратами.

Изображение нового 30-мм зенитного артиллерийского комплекса Rheinmetall Air Defense Skyranger 30 (с) Rheinmetall

Новый зенитный артиллерийский комплекс Skyranger 30 представляет собой облегченный вариант уже известного комплекса Skyranger 35 (Skyshield) с 35-мм пушкой Oerlikon Revolver Gun (Millenium, GDM-008). В новом варианте в комплексе применена новая более легкая 30-мм револьверная автоматическая пушка КСЕ, созданная на основе 30-мм авиационной пушки Oerlikon KCA разработки 1970-х годов и использующая выстрелы калибра 30 × 173 мм (пушка Oerlikon KCA устанавливалась на шведском истребителе Saab JA-37 Viggen). Пушка КСЕ в составе комплекса Skyranger 30 имеет практическую скорострельность до 1000 выстрелов в минуту и ведет огонь программируемыми боеприпасами повышенного осколочного действия (снаряд имеет 160 готовых осколков из вольфрамового сплава общей массой 200 граммов). Данные выстрелы уже производятся серийно и входят в боекомплект 30-мм пушки Rheinmetall Mauser МК30-2/АВМ немецкой БМП Puma. Заявлено, что для эффективного поражения одного малого БЛА достаточно от одного до трех снарядов. Эффективная дальность стрельбы Skyranger 30 до 3 км (у Skyranger 35 с 35-мм пушкой она до 4,5 км). Механизмы и приводы орудия КСЕ полностью электрофицированы.

Двухвитковый новый программатор пушки КСЕ (более компактный, в отличие от старого трехвиткового программатора на 35-мм пушке Millenium) позволяет измерять начальную скорость каждого снаряда и с высокой точностью выставлять ему назначенное время подрыва. Сейчас исgытываются стендовые и полигонные опытные образцы пушки КСЕ, полигонные испытания полностью комплектной системы планируется начать к концу 2021 года, с полноценными испытательными стрельбами с середины 2022 года.

Боевое отделение (бронированная башня) Skyranger 30 имеет полную массу 2-2,5 тонны (вместо 4-4,5 тонн у башни комплекса Skyranger 35), с боекомплектом 30-мм пушки в 250 выстрелов. Башня опционально обитаемая, с люком командира на крыше, однако стандартно расчет (два человека - наводчик-оператор и командир) должны размещаться в корпусе огневой машины комплекса. Башня имеет броневую защиту уровня STANAG 4569 Level 2, с возможностью повышения до уровня Level 4. По диаметру погона (1414 мм) башня полностью унифицирована с башней Skyranger 35.

Система обнаружения комплекса Skyranger 30 включает разработанную Rheinmetall Italia (бывшая известная Oerlikon Contraves) РЛС AMMR с АФАР S-диапазона с пятью неподвижными панельными антеннами на стенках башни, обеспечивающими круговой обзор. Для РЛС заявлена дальность обнаружения малых целей до 20 км. Также установлены две круглосуточные пассивные оптико-электронные системы производства Rheinmetall - FIRST (обнаружения) и TREO (сопровождения и управления огнем, включает тепловизионную и телевизионные камеры и два лазерных дальномера). С использованием системы FIRST комплекс можно применять в скрытно-пассивном режиме обнаружения. Также по желанию заказчиков возможна установка отдельной РЛС обнаружения Х-диапазона (в частности, Oerlikon X-TAR3D).

Угол возвышения пушки в башне Skyranger 30 составляет 85 град. Башня также оснащена комплексом выстреливаемых дымовых мультиспектральных помех Rheinmetall ROSY.

В башне зарезервировано место для установки пусковой установки для двух-четырех зенитных управляемых ракет различных типов (с инфракрасным или лазерным лучевым наведением). В частности, рассматривается возможность применения двух малогабаритных ракет представленного на недавней выставке IDEX-2021 в Абу-Даби эмиратской компанией Halcon (входящей в состав эмиратской группы EDGE) ЗРК малой дальности SkyKnight (эффективная дальность от 2 до 8-9 км, инфракрасное самонаведение). Этот ЗРК демонстрировался на выставке IDEX-2021 в составе представленного Rheinmetall Air Defense интегрированного комплекса ПВО Oerlikon Skynex, включавшего, помимо 60-зарядных пусковых установок Cheetah зенитных управляемых ракет SkyKnight, также систему управления Oerlikon Skymaster, РЛС обнаружения Oerlikon X-TAR3D и 35-мм зенитные пушки Oerlikon Revolver Gun. Возможно, что Rheinmetall является на подрядной основе фактически основным разработчиком ЗРК SkyKnight.

Изображение нового 30-мм зенитного артиллерийского комплекса Rheinmetall Air Defense Skyranger 30 (с) Rheinmetall