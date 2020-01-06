Германская армия закупает ракетный комплекс Enforcer

Как сообщило 2 января 2020 года европейское ракетное объединение MBDA, оно 20 декабря 2019 года получило контракт от германского оборонного закупочного ведомства Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) на поставку для германской армии новых легких переносных ракетных комплексов Enforcer по программе Leichtes Wirkmittel (LWM) 1800+. Министерство обороны ФРГ ранее сообщило, что бюджетный комитет германского Бундестага одобрил выделение около 76 млн евро на закупку первых 850 ракет Enforcer, которые поступят на оснащение сил специальных операций Бундесвера.

Новый легкий переносной ракетный комплекс MBDA Enforcer, заказанный для воoруженных сил Германии (с) MBDA

Ракетный комплекс Enforcer (KFK), создаваемый MBDA с 2010 года при частичном германском правительственном финансировании, представляет собой портативную многоцелевую переносную ракетную систему с одноразовой наплечной пусковой установкой (ТПК прямоугольного сечения), способную применяться из закрытых помещений. Относительно недорогая высокоточная ракета калибра 86 мм предназначена для поражения стационарных и подвижных целей. Масса ракеты составляет менее 7 кг, а с одноразовым ТПК - менее 9 кг. Масса съемного прицела составляет 2 кг. Стандартный комплект Enforcer для одного пехотинца составляет две ракеты ТПК и один прицел, общим весом около 20 кг. Минимальная дальность стрельбы составит 100 м (с возможностью уменьшения до 50 м), максимальная определена требованиям германской армии и составляет 2000 м и, как сообщалось, может достигать 2900 м (что было достигнуто стрельбах экспериментальными ракетами KFK).

Комплекс оснащается съемным прицельным устройством Airbus DS Optronics DynaHawk, включающим оптический прицел с увеличением х5.5 с ночным каналом, лазерный дальномер с точностью измерения до 1 м на максимальной дистанции, атмосферные датчики (измерения давления и температуры воздуха, и скорости ветра), и автомат захвата и сопровождения цели. Прицел Airbus DS Optronics DynaHawk также выбран Бундесвером для нового комплекса пехотного вооружения Wirkmittel 90, созданного на основе РПГ Dynamit Nobel Defence RGW90. Сам комплекс Enforcer рассматривается Бундесвером в качестве "промежуточной" по своим характеристикам системы между упомянутым Wirkmittel 90 и полноценными пехотными ПТРК.

Ракета Enforcer (KFK) оснащена многоцелевой проникающе-фугасно-осколочной боевой частью, разрабатываемой TDW (входит в состав MBDA). БЧ оснащена программируемым через прицел DynaHawk взрывателем (три типа установки подрыва - воздушный, контактный и с замедлением). В перспективе возможна разработка других типов БЧ. Двухступенчатый твердотопливный двигатель (стартовый и маршевый) производится входящей в состав MBDA компанией Bayern Chemie. Пуск может осуществляться из замкнутого помещения размерами от 5х4х2,5 м.

Ракета оснащается электронно-оптической головкой самонаведения, использующей разработанную MBDA инновационную технологию стабилизации электронного изображения ("виртуальный кардан") - то есть оптический элемент ГСН жестко закреплен в корпусе ракеты, без карданного подвеса. Это дает значительную экономию веса, размеров и стоимости ГСН. Захват цели ГСН производится перед пуском, после чего ракета "запоминает" цель и "следит" за ней. В перспективе возможно введение системы коррекции ракеты поле пуска по командам. Оптический датчик ГСН способен работать в "околоинфракрасном диапазоне" волн, что позволяет использовать ракету в различных уровнях освещенности. ГСН может теоретически также использоваться для наведения по отраженному лазерному лучу.

Новый легкий переносной ракетный комплекс MBDA Enforcer, заказанный для воoруженных сил Германии (с) MBDA