Войти
Lenta.ru

В России создали «уничтожителя» украинской «Бабы-ягы»

408
0
+1
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

КБ «Гермес» создало высокоскоростной дрон-перехватчик украинской «Бабы-ягы»

Российское конструкторское бюро (КБ) «Гермес» создало высокоскоростного «уничтожителя» украинского беспилотника-бомбардировщика «Баба-яга». Об этом газете «Известия» рассказала организация.

Перехват вражеской цели осуществляется посредством кинетического удара. Российский дрон-перехватчик развивает скорость 200 километров в час, что более чем в шесть раз выше, чем скорость поражаемой цели. Особенностью российского изделия является сравнительно невысокая стоимость — около 163 тысяч рублей, что на порядок ниже цены «Бабы-яги».

Связь с дроном-перехватчиком осуществляется посредством системы «Гермес», способной работать в сложных радиотехнических условиях.

В апреле КБ сообщило, что несколько сотен телескопических мачт, предназначенных для размещения антенн беспилотных летательных аппаратов, ретрансляторов и другой аппаратуры, поставят в зону специальной военной операции (СВО).

В ноябре 2024 года газета со ссылкой на «Гермес» рассказала о поставках в зону СВО одноименных устройств спецсвязи для управления беспилотными летательными аппаратами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гермес
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей