В России создали «уничтожителя» украинской «Бабы-ягы»

КБ «Гермес» создало высокоскоростной дрон-перехватчик украинской «Бабы-ягы»

Российское конструкторское бюро (КБ) «Гермес» создало высокоскоростного «уничтожителя» украинского беспилотника-бомбардировщика «Баба-яга». Об этом газете «Известия» рассказала организация.

Перехват вражеской цели осуществляется посредством кинетического удара. Российский дрон-перехватчик развивает скорость 200 километров в час, что более чем в шесть раз выше, чем скорость поражаемой цели. Особенностью российского изделия является сравнительно невысокая стоимость — около 163 тысяч рублей, что на порядок ниже цены «Бабы-яги».

Связь с дроном-перехватчиком осуществляется посредством системы «Гермес», способной работать в сложных радиотехнических условиях.

В апреле КБ сообщило, что несколько сотен телескопических мачт, предназначенных для размещения антенн беспилотных летательных аппаратов, ретрансляторов и другой аппаратуры, поставят в зону специальной военной операции (СВО).

В ноябре 2024 года газета со ссылкой на «Гермес» рассказала о поставках в зону СВО одноименных устройств спецсвязи для управления беспилотными летательными аппаратами.