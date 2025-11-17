Кинетический дар: в России разработали дрон-убийцу украинской «Бабы-яги»

При небольшой стоимости он способен эффективно уничтожать дорогостоящие аппараты

В России разработали высокоскоростной дрон-перехватчик для борьбы с украинскими БПЛА-бомбардировщиками «Баба-яга». Стоимость отечественного аппарата составляет всего 163 тыс. рублей, что более чем в 10 раз ниже цены поражаемого объекта. Новинка уничтожает цель кинетическим ударом — на высокой скорости врезается в нее, разрушая конструкцию. По мнению военных экспертов, «Убийца» «Бабы-яги» обеспечит эффективное уничтожение дронов противника при минимальных затратах.

В России разработали высокоскоростной дрон-перехватчик для борьбы с украинскими БПЛА-бомбардировщиками «Баба-яга». Стоимость отечественного аппарата составляет всего 163 тыс. рублей, что более чем в 10 раз ниже цены поражаемого объекта. Новинка уничтожает цель кинетическим ударом — на высокой скорости врезается в нее, разрушая конструкцию. По мнению военных экспертов, «Убийца» «Бабы-яги» обеспечит эффективное уничтожение дронов противника при минимальных затратах.

Асимметричный ответ

Отечественный дрон-перехватчик может развивать скорость около 200 км/ч. Это дает ему возможность быстро догнать и уничтожить крупный БПЛА типа «Баба-яга». Максимальная скорость таких вражеских беспилотников, сделанных на базе гражданских агродронов, обычно не превышает 30 км/ч. Сейчас их противник активно использует для бомбардировки передовых позиций наших войск и целей в ближнем тылу.

Основная особенность отечественного аппарата — это способ поражения цели. Дрон действует по принципу кинетического удара — у него нет боеголовки, поэтому он поражает цель, сталкиваясь с беспилотником противника на высокой скорости.

— Наш дрон не имеет возможности вернуться — он летит в одном направлении, как камикадзе. Аппарат небольшой, всего 1300 г, но этого веса и скорости достаточно, чтобы как минимум разорвать лопасти и вывести дрон типа «Баба-яга» из строя, — объясняет представитель компании-разработчика КБ «Гермес». — И стоимость его составляет около 163 тыс. рублей, в то время как цена «Бабы-яги» достигает 2 млн.

Ударный аппарат запускается как с горизонтальных, так и с вертикальных пусковых установок, что обеспечивает быстрое наведение и захват цели.

По словам военного эксперта Юрия Лямина, дрон интересен тем, что он обеспечивает выгодную нам экономическую асимметрию в воздушном противостоянии — мы уничтожаем дорогой БПЛА противника аппаратом, который стоит в десятки раз дешевле.

Дроны во многом стали так популярны, потому что это бюджетное ударное средство. Сбивать их дорогостоящими зенитными ракетами затратно, такой размен истощает экономику, отметил он.

— Переход к кинетическому перехвату является прямым ответом на этот вызов. Исключение сложной и дорогой боевой части со взрывчаткой и детонатором позволяет минимизировать стоимость перехватчика, делая его производство массовым и, что самое главное, более дешевым. Таким образом, удается восстановить экономический баланс в пользу защищающейся стороны, в данном случае чаша весов склоняется в нашу пользу, — объяснил он «Известиям».

С оперативной точки зрения такие системы обладают рядом ключевых преимуществ. Их компактность позволяет размещать дроны-перехватчики непосредственно на передовой или вблизи линии фронта, обеспечивая быстрое реагирование на воздушные угрозы, отметил эксперт.

— Основной сценарий применения — это быстрое обнаружение и поражение вражеского ударного дрона до того, как он сможет нанести удар по нашим позициям. В условиях насыщения всех современных армий высокоскоростными дронами создание такого доступного и эффективного средства противодействия является стратегическим приоритетом и крайне позитивной новостью для обороноспособности, — подвел итог Юрий Лямин.

Противодроновый щит с ИИ

Основное технологическое новшество заключается в системе связи «Гермес», о которой ранее писали «Известия». По словам разработчиков, стабильный канал обмена данными даже в сложных условиях боя обеспечивает возможность работы в широком диапазоне частот и их оперативную смену.

— Если на беспилотник в полете воздействует РЭБ, то наша разработка позволит ему мгновенно переключиться на другую частоту. Кроме того, система дает возможность одновременно работать на множестве частот, — пояснил представитель КБ «Гермес».

Дрон-перехватчик использует нестандартные частоты связи благодаря этой коммуникационной системе. Такой подход обеспечивает устойчивость к радиоэлектронному подавлению и быструю интеграцию. Для перехватчика выбран один рабочий диапазон связи, который позволяет эффективно сканировать эфир и оперативно определять актуальную частоту для противодействия.

Помимо этого, на борту устройства размещен современный искусственный интеллект, который находится на стадии доработки. Этот ИИ будет отвечать за анализ данных, принятие решений в реальном времени и управление дрон-перехватчиком, что повысит его автономность и адаптивность в различных условиях.

Сейчас компания активно расширяет линейку частот для своих устройств, чтобы максимально усложнить противнику работу. Сейчас рабочий диапазон перекрывает полосу частот почти в 1 ГГц. В ближайшее время планируется добавить новые частоты. Новые диапазоны проходят необходимые тестовые испытания перед запуском в эксплуатацию.

Перехватчик, хотя и использует серийные компоненты, сам по себе является уникальной новинкой благодаря встроенной коммуникационной системе. Сейчас он также проходит заключительную стадию апробации перед началом серийного производства.

Предполагаемое использование более скоростных дронов вертолетного типа для перехвата не потребует сложной переподготовки операторов, которые уже имеют опыт управления FPV-дронами, считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Навыки управления FPV-дронами, отличающимися высокой маневренностью и управлением «от первого лица», близки к необходимым для пилотирования перехватчиков. Это обеспечивает быстрое освоение и внедрение. Также их можно использовать с любых стартовых площадок или даже без них (в отличие от более крупных или самолетных систем), что значительно повышает оперативную гибкость и скорость реагирования, — рассказал он «Известиям».

1 Источник изображения: iz.ru

Единственным критическим моментом остается обнаружение объекта и установление визуального контакта для нанесения удара, что может потребовать интеграции с продвинутыми системами целеуказания, предположил эксперт. И если заявленное соотношение стоимости и возможности массового производства подтвердится, это станет мощным инструментом, который позволит эффективно бороться с самой сущностью проблемы — экономической асимметрией в воздушном противостоянии.

Юлия Леонова

Роман Крецул