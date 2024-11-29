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В зону СВО поставили новые «Гермесы» для управления БПЛА

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости.

КБ «Гермес»: в зону СВО поставили новые устройства спецсвязи для управления БПЛА

В зону специальной военной операции (СВО) поставили новые устройства специальной связи «Гермес» для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом со ссылкой на одноименное конструкторское бюро (КБ) сообщает газета «Известия».

В организации рассказали, что устройства спецсвязи работают на нестандартных частотах, обеспечивая одновременное управление несколькими БПЛА даже в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы.

«На удалении от выноса около 8 километров, причем со сложным рельефом, уровень сигнала ниже 60 децибел-милливатт не опускался. Довольны [бойцы в зоне СВО], в общем», — заявил изданию представитель КБ.

По оценке военного эксперта Дмитрия Корнева, устройство спецсвязи «Гермес» предоставляет хороший технический задел, который следует развивать.

Ранее КБ сообщило, что в России ежемесячно для FPV-дронов «Гермес» производится около 45 тысяч комплектов связи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гермес
Проекты
БПЛА
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