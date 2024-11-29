Прочная связь: дроны получили помехоустойчивый канал управления

Новая система обеспечивает стабильное взаимодействие оператора с беспилотником в условиях противодействия РЭБ

Начались массовые поставки в зону СВО устройств спецсвязи «Гермес» для дронов. Ежемесячно военные получают более 40 тыс. комплектов. Они помогут обеспечить групповое управление беспилотниками, координируя их действия в реальном времени. Эксперты отмечают, что новинка позволяет сохранить стабильное управление БПЛА даже в условиях активного противодействия комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Как не потерять дрон

Специальная связь для дронов обеспечивает групповое управление беспилотниками, позволяя координировать их действия в реальном времени, рассказали «Известиям» в компании-разработчике КБ «Гермес».

По словам инженеров, главное преимущество системы в том, что она работает на нестандартных диапазонах частот с возможностью их оперативной смены. Также число частотных диапазонов можно увеличивать в зависимости от задач и от сложившейся в боевых условиях электронной обстановки.

— Стабильную связь даже в сложных условиях обеспечивает возможность работы в широком диапазоне частот и их смена. Так, если на дрон в полете воздействует РЭБ, то с помощью нашей разработки БПЛА можно будет перевести на другую частоту. Кроме того, система позволяет начать работать на множестве частот одновременно, — объяснил представитель КБ «Гермес».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Бойцы в зоне СВО остались довольны новинкой. «На удалении от выноса около 8 км, причем со сложным рельефом, уровень сигнала ниже 60 дбм не опускался. Довольны, в общем», — поделился с «Известиями» отзывом от бойца представитель компании.

«Птица» потрясающе летит! На РЭБ не реагирует, летел просто напрямую и ни о чем не думал», — поделился впечатлениями другой боец.

По его словам, разработчики всегда на связи с бойцами. Периодически они ездят в зону проведения СВО, чтобы лично посмотреть, как работает их устройство.

Значение помехозащищенной линии

От помехозащищенной линии в дальнейшем будет зависеть сама возможность использования беспилотников, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Это очень хороший технический задел, который надо развивать, потому что FPV-дроны становятся такой же системой вооружения, как противотанковые ракетные комплексы или гранатометы.

Высокие характеристики помехозащищенной связи «Гермеса» отметил в разговоре с «Известиями» научный сотрудник управления по научно-исследовательской деятельности МГУТУ Сергей Курапов.

— Мне операторы, действующие в зоне СВО, рассказали, что если частоты правильно подобраны под локацию, то с этой системой можно действительно хорошо работать, — отметил Курапов. — Сейчас противник использует такую тактику: помимо глушилок, его средства РЭР мониторят эфир, стараясь поймать видеосигнал с наших дронов и вычислить точку старта и позицию оператора БПЛА. Даже если оператор замаскировал позицию и осуществил запуск дрона в стороне от укрытия, противник находит на карте ближайшие к месту запуска места, в которых теоретически может разместиться оператор, и кладет туда мины, совершенно не жалея боеприпасов. А вот если у нас используется шифратор видеосигнала, противник его перехватит, но расшифровать не сможет, на его экране будут просто помехи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, линия фронта сейчас условно поделена на участки, в которых являются «рабочими» определенные частоты связи.

— Такое распределение зависит от паритета РЭБ и РЭР с нашей стороны и со стороны противника. ВСУ постоянно пытаются вычислить наши рабочие частоты, забить их глушилками или отслеживать точку запуска наших дронов по перехваченному видеосигналу. Мы также глушим частоты противника и стараемся перестроить наши рабочие частоты, если их засекли. Однако в незащищенном варианте организации связи, понимание, что противник тебя засек, может прийти после потери какого-то количества дронов, или, что хуже, наших людских потерь, — объяснил научный сотрудник.

Изначально компания производила системы РЭБ, поэтому ее разработчики смогли понять, как можно эффективно встраиваться между полос подавления.

— Мы начали всем этим заниматься после того, как с завода мобилизовали четырех сотрудников. Сначала делали печки-буржуйки, крюки-кошки саперные. К разработке «Гермеса» приступили тогда же, — рассказали в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

«Гермес» полностью производится в России, на предприятии есть собственные линии монтажа. Производство локализовано в пяти городах, в частности — в Москве и Петербурге.

Юлия Леонова