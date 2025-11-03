Войти
ВКС России получили шестую в 2025 году партию истребителей Су-35С

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) 1 ноября 2025 года сообщило, что изготовило и передало Министерству обороны Российской Федерации новые истребители Су-35С в рамках исполнения гособоронзаказа. Предназначенные для российских ВКС авиационные комплексы отправились к местам несения службы.

Один из партии новых переданных ВКС России 1 ноября 2025 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовой номер заретуширован (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"ОАК сохраняет высокие темпы производства самолетов в интересах Минобороны России. Мы выполняем серьезнейшую задачу по увеличению объемов выпуска военной продукции. В этом году планируем поставки очередных партий самолетов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации", - сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха Вадим Бадеха.

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, ВКС России передана шестая в 2025 году партия истребителей Су-35С, изготовленных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ОАК. О передаче ВКС России первой в 2025 году партии истребителей Су-35С ОАК сообщила 29 марта 2025 года, второй партии - 12 мая, третьей партии - 25 июня, четвёртой партии - 21 августа, и пятой партии - 24 сентября. Как обычно, в сообщениях ОАК, начиная с 2022 года, количество поставленных самолетов не раскрывается, а бортовые номера истребителей на распространяемых официальных фото- и видеоматериалах ретушируются. По имеющимся данным, третья партия, переданная 25 июня, состояла из трех самолетов.

Ранее в течение 2024 года КнААЗ передал Министерству обороны России четыре партии истребителей Су-35С общим оценочным количеством 15 самолетов. Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного ОАК дополнительного (пятого) контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Всего с учетом предыдущих контрактов ВКС России получили с 2012 года по конец 2024 года оценочно 135 серийных истребителей Су-35С.

Партия новых переданных ВКС России 1 ноября 2025 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Россия
Продукция
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
