ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) 24 сентября 2025 года сообщило, что в рамках исполнения Гособоронзаказа изготовило и передало Министерству обороны Российской Федерации новые истребители Су-35С. Многофункциональные авиационные комплексы предназначены для ВКС России. Самолеты прошли наземные и летные заводские испытания.

Один из партии новых переданных ВКС России в сентябре 2025 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовой номер заретуширован (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"В рамках выполнения целевых задач, поставленных Министром обороны Российской Федерации по обеспечению группировок войск образцами вооружения и техники, наша специальная истребительная авиационная группа получила новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Самолет Су-35С выполняет все поставленные перед нами боевые задачи в полном объеме и с максимальным качеством", - отметил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, ВКС России передана пятая в 2025 году партия истребителей Су-35С, изготовленных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ОАК. О передаче ВКС России первой в 2025 году партии истребителей Су-35С ОАК сообщила 29 марта 2025 года, второй партии - 12 мая, третьей партии - 25 июня, и четвёртой партии - 21 августа. Как обычно, в сообщениях ОАК, начиная с 2022 года, количество поставленных самолетов не раскрывается, а бортовые номера истребителей на распространяемых официальных фото- и видеоматериалах ретушируются. По имеющимся данным, третья партия, переданная 25 июня, состояла из трех самолетов.

Ранее в течение 2024 года КнААЗ передал Министерству обороны России четыре партии истребителей Су-35С общим оценочным количеством 15 самолетов. Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного ОАК дополнительного (пятого) контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Всего с учетом предыдущих контрактов ВКС России получили с 2012 года по конец 2024 года оценочно 135 серийных истребителей Су-35С.

