ВКС России получили вторую в 2025 году партию истребителей Су-35С

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) 12 мая 2025 года сообщило, что передало ВКС Российской Федерации новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.

Один из партии новых переданных ВКС России в мае 2025 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"ОАК выполняет ритмичные поставки боевой авиационной техники по программе текущего года. Наши заводы уверенно справляются с поставленными задачами, понимая важность выполнения гособоронзаказа в полном объеме и в установленные сроки. Параллельно ведется работа по наращиванию мощностей, вводу в эксплуатацию новых объектов производственной инфраструктуры для реализации дальнейших планов по обеспечению обороноспособности страны. В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57", - заявил в пресс-релизе генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, ВКС России передана вторая в 2025 году партия истребителей Су-35С, изготовленных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ОАК. О передаче ВКС России первой в 2025 году партии истребителей Су-35С ОАК сообщила 29 марта 2025 года. Как обычно, в сообщениях ОАК, начиная с 2022 года, количество поставленных самолетов не раскрывается, а бортовые номера истребителей на распространяемых официальных фото- и видеоматериалах ретушируются.

Ранее в течение 2024 года КнААЗ передал Министерству обороны России четыре партии истребителей Су-35С общим оценочным количеством 15 самолетов. Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного ОАК дополнительного (пятого) контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Всего с учетом предыдущих контрактов ВКС России получили с 2012 года по конец 2024 года оценочно 135 серийных истребителей Су-35С.

Новые переданные ВКС России в мае 2025 года истребители Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"