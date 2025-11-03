Войти
Названы цели для удара российского 2М39 «Посейдон» в США и Великобритании

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters
Фото: Russian Defence Ministry / Reuters.

Целями ядерной торпеды 2М39 «Посейдон» могут стать базы Девонпорт и Норфолк

Целями для удара российской ядерной торпеды 2М39 «Посейдон» могут стать военно-морские базы Великобритании и США. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы издания напоминают, что ядерная торпеда может переносить боевую часть мощностью 15-20 мегатонн в тротиловом эквиваленте, способную «уничтожить береговые объекты и нанести серьезный ущерб на расстоянии примерно 15 до 25 километров от берега».

Возможными целями 2М39 «Посейдон» Telegram-канал называет американские военно-морские базы Сан-Диего, Норфолк или Китсап, британскую базу Девонпорт и крупные западные верфи. «Также возможно поражение авианосных и десантных групп в дальней морской зоне», — говорится в публикации.

В приведенной изданием инфографике отмечается, что в случае подрыва 2М39 «Посейдон» у Давенпорта тотальное разрушение критической инфраструктуры произойдет в радиусе 5,5 километра от эпицентра взрыва, очень сильные разрушения будут наблюдаться в радиусе 15 километров, критические тепловое поражение придется на территорию радиусом 25-30 километров.

В октябре обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик заметил, что ядерные торпеда 2М39 «Посейдон» и ракета 9М730 «Буревестник», оснащенные компактной ядерной энергетической установкой, позволят России нанести ядерный «второй удар».

В том же месяце президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка сообщил, что в РФ провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой 2М39 «Посейдон».

