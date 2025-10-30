В России испытали ядерный «Посейдон»

Путин: Россия провела испытания «Посейдона» с ядерной энергоустановкой

Во вторник, 28 октября, в России провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

По его словам, проверка возможностей «Посейдона» — это огромный успех. Президент рассказал, что при испытаниях аппарата удалось запустить атомную энергетическую установку. На ней беспилотник прошел «определенное количество времени».

«Посейдон», который является носителем ядерного заряда, предназначен для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника. Подводные беспилотники входят в арсенал атомной подлодки спецназначения «Белгород».

В августе военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что удар «Посейдона» может вызвать цунами, способное смыть прибрежную инфраструктуру неприятеля.