Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России

TWZ: «Посейдон» и «Буревестник» позволят РФ нанести ядерный второй удар

Ядерные торпеда «Посейдон» и ракета «Буревестник», оснащенные компактной ядерной энергетической установкой, позволят России нанести ядерный «второй удар». Об этом стало известно обозревателю американского издания TWZ Томасу Ньюдику.

По его оценке, основная задача «Посейдона» заключается в нанесении удара по прибрежным объектам. «Благодаря ядерной силовой установке это оружие должно обладать способностью курсировать по океанам в течение чрезвычайно длительного времени, прежде чем нанести внезапный удар. Это вызывает особую обеспокоенность, поскольку от него будет сложно защищаться», — признает автор.

Обозреватель отмечает, что вместе с ракетой «Буревестник» торпеда «Посейдон» предоставляет России стратегический ядерный вариант, позволяющий обходить современные системы обороны. «Это также потенциально даст России возможность "второго удара", которую можно было бы считать более устойчивой, чем баллистические ракеты подводных лодок, в случае если один из ее противников попытается парализовать ее стратегические ядерные силы в сценарии первого удара», — говорится в публикации.

Ньюдик признает, что «Буревестник» и «Посейдон» обещают стать универсальным и летальным оружием при условии успешного завершения их разработки и принятия на вооружение.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка сообщил, что в РФ провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

Также в октябре глава государства рассказал, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены.