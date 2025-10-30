Войти
В России описали начало войны с Германией

Фото: Fabian Bimmer / Reuters
«Армейский стандарт»: ФРГ использует предлог для начала войны с Россией

ФРГ использует предлог для войны с Россией, которая может начаться в 2029 году, написал журнал «Армейский стандарт», изучивший германские программы «Цели Германии на 2035 год и последующий период» и «Морской курс 2025».

«В общем, немцев, можно сказать, официально предупредили: война может начаться в 2029 году», — пишет обозреватель Владимир Гундаров.

По его оценке, «власти Германии под покровом лжи старательно готовят свой флот к войне с Россией». При этом, как пишет обозреватель, боевое развертывание немецких сил стартует еще в условиях мирного времени. Поводом для этого, как считает автор, станет повреждение западной подводной инфраструктуры в Балтийском море — кабелей связи и топливных трубопроводов, а также присутствие «теневого флота» России в регионе.

По данным издания, нейтрализация «российской угрозы» потребует блокировки Калининградской области и российских портов в Финском заливе, что дает России, согласно 51-й статье Устава ООН, право на самооборону.

«Однако эта же статья предоставляет право Литве и Эстонии начать военные действия. Таким образом, не будет ни агрессора, ни жертвы — только одна сплошная самооборона с обеих сторон», — утверждает Гундаров.

Издание пишет, что поддержка Литвы и Эстонии приведет к вмешательству в конфликт Германии и других европейских стран. В частности, эскалация может предполагать ракетные удары в глубину российского полуэксклава с последующей высадкой десанта НАТО, чему будет предшествовать поражение российских пунктов управления, радиолокационных станций, логистических центров и боевых модулей.

«Остается надеяться, что разум возьмет верх над антироссийской истерией и Берлин вернется к политике мира и добрососедства, характеризующих взаимоотношения двух стран в конце XX — начале XXI века», — заключил автор.

В сентябре военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что НАТО на учениях Neptune Strike («Удар Нептуна»), начавшихся в понедельник, 22 сентября, в Балтийском море, отрабатывает элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области.

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

Страны
Германия
Литва
Россия
США
Финляндия
Эстония
Компании
ООН
Проекты
NATO
Военные учения
