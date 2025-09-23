Войти
НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters.

Эксперт Дандыкин: НАТО на учениях Neptune Strike готовит блокаду Калининграда

НАТО на учениях Neptune Strike («Удар Нептуна»), начавшихся в понедельник, 22 сентября, в Балтийском море, отрабатывает элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области. Об этом газете «Известия» сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

Специалист заметил, что формально целью учений выступают оборонительные задачи. «Конечно, в первую очередь перед ними стоит задача оказания давления на Санкт-Петербург и Калининград. Здесь находятся наши военно-морские базы, кроме того, это крупнейшие кораблестроительные центры», — сказал Дандыкин.

Его точку зрения поддержал военный эксперт Виктор Литовкин, согласно словам которого, в ходе маневров силы НАТО отработают перекрытие торговых путей в Балтийском море. «Еще одна из возможных задач — отработка нападения на объекты на нашей территории», — сказал специалист.

В июне «Известия» сообщили, что в Балтийское море зашел американский эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk, который примет участие в учениях НАТО Baltops 2025.

Позднее в том же месяце издание отмечало, что корабли ВМС США Paul Ignatius и Mount Whitney досрочно покинули учения НАТО Baltops 2025, проходившие в Балтийском море.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Проекты
NATO
Военные учения
