Войти
Lenta.ru

Стало известно о заходе в Балтику способного «достать до Урала» корабля

270
0
0
Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Olympia O. McCoy / Reuters
Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Olympia O. McCoy / Reuters.

«Известия»: В Балтику зашел эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk

В Балтику зашел американский эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk, который примет участие в учении НАТО Baltops 25. Об этом от осведомленных источников стало известно газете «Известия».

«Эсминец типа Arleigh Burke — это стандартный американский эсминец с установкой вертикального пуска крылатых ракет Tomahawk разных видов до 56 единиц, которые по дальности могут достать до Урала», — напомнил военный эксперт Дмитрий Корнев.

По словам контр-адмирала Михаила Чекмасова, программа учений учитывает происходящее в ходе российско-украинского конфликта. «Изучается и наш, и украинский опыт. На сегодняшний день борьба с беспилотными системами находится в числе приоритетных задач», — сказал военный эксперт.

В декабре РИА Новости сообщило, что Австралия впервые провела пуск американской ракеты Tomahawk.

В учениях Baltops 25 примут участие около 50 кораблей из стран НАТО. Маневры с участием военной авиации пройдут в южной части Балтийского моря. Учения начались 3 июня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 11:23
  • 9248
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 10:51
  • 165
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.06 09:20
  • 2
Запущенная с "Иноходца" ракета Х-БПЛА (ТКБ-1030) сожгла бронемашину ВСУ
  • 05.06 09:13
  • 1
Пентагон заявил об опасности атак дронов Китая на американские аэродромы
  • 05.06 09:02
  • 1
Комплексы "Ланцет" применяют для защиты Крыма
  • 05.06 08:52
  • 1
СВО повысила мировую популярность российского оружия
  • 05.06 06:07
  • 0
Ответ на "Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м"
  • 05.06 04:22
  • 1
Ответ на "Каким будет будущее стратегической авиации России"
  • 05.06 02:13
  • 3
Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м
  • 05.06 02:12
  • 5
И еще о "Пантере", и об Internet'е
  • 04.06 20:20
  • 1
Российский «Терминатор» выдержал наезд на «бутерброд»
  • 04.06 17:29
  • 134
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 04.06 11:32
  • 316
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 04.06 09:22
  • 3
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 04.06 06:08
  • 0
О новой ситуации, возникшей после атаки на аэродромы стратегической авиации РФ