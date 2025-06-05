Игра маневров: американский эсминец примет участие в Baltops 25

Всего в учениях будет задействовано около 50 кораблей различных типов

Американский эсминец Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney зашли в Балтийское море для участия в учении НАТО Baltops 25. Всего около 50 кораблей из разных стран альянса будут задействованы в маневрах. Одновременно на Балтике с 27 мая российский флот также проводит плановые учения.

Цель учений Baltops 25

Эсминец УРО (управляемого ракетного оружия) Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота ВМС США зашли в Балтийское море для участия в учении НАТО Baltops 25. Об этом сообщили осведомленные источники «Известий».

Эти корабли достаточно часто посещают Балтийское море и неоднократно принимали участие в различных учениях НАТО, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Mount Whitney — это корабль, приспособленный для управления операциями разнородных сил флота. Он может командовать достаточно большими соединениями кораблей и крупными операциями. Входил в Балтику американский штабной корабль достаточно часто, — уточнил он. — Эсминец типа Arleigh Burke — это стандартный американский эсминец с установкой вертикального пуска крылатых ракет «Томагавк» разных видов до 56 единиц, которые по дальности могут достать до Урала. И носитель системы противовоздушной и противоракетной обороны «Иджис». Всего таких кораблей в Соединенных Штатах на данный момент 68 единиц.

Американский эсминец УРО Paul Ignatius Источник изображения: Фото: US Navy

В маневрах также примет участие около 50 кораблей различных типов. Так, немцы направили фрегат Bayern, а британцы отправили группу патрульных кораблей P2000.

«Балтопс 25» пройдут в южной части Балтийского моря — от Датских проливов и полуострова Ютландия до Гданьского залива. В военно-морских полигонах экипажи некоторых кораблей проведут артиллерийские стрельбы.

В маневрах будет также задействована военная авиация.

Борьба с беспилотнками

Участники военно-морских маневров отработают использование в операциях на море беспилотных летательных аппаратов, сообщило минобороны принимающей участие в учениях Литвы.

— Программа учения меняется из года в год в зависимости от развития вооружения и военной техники, — рассказал «Известиям» военный эксперт, контр-адмирал Михаил Чекмасов. — Сейчас в ходе специальной военной операции очень активно применяются воздушные и морские беспилотные системы, и это изучается военными структурами всех стран, имеющих вооруженные силы. Вырабатываются меры по противодействию. Изучается и наш, и украинский опыт. На сегодняшний день борьба с беспилотными системами находится в числе приоритетных задач. Поэтому на учениях НАТО будет отрабатывать методы борьбы с беспилотными воздушными и безэкипажными морскими системами.

Американский штабной корабль Mount Whitney Источник изображения: Фото: TASS/IMAGO/Johannes Koziol

Беспилотные системы — достаточно серьезная угроза, отметил эксперт. Они малозаметны и при меньшем вливании финансовых средств выполняют существенные задачи по поражению.

— Развертывание любой группировки, тем более такой крупной, 50 единиц, несет если не фактическую, то по крайней мере потенциальную угрозу. И за такими учениями бдительно наблюдает Балтийский флот, — заключил Михаил Чекмасов.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer Источник изображения: iz.ru

3 июня шведское радио Sveriges со ссылкой на помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибернетическим технологиям Жана-Шарля Эллерманн-Кингомба сообщило, что альянс готовится завершить операцию «Балтийский часовой» по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники.

По его словам, в июне альянс планирует развернуть в Балтийском море флот из 60–80 морских БЭКов.

Учения НАТО и России в Балтийском море

Военные учения России и НАТО, которые будут проводиться одновременно в Балтийском море, могут привести к рискам и провокациям. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство начавшимися в Балтийском море 27 мая учениями ВМФ РФ.

Учения по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства. 27 мая 2025 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В свое время на учениях Baltops отрабатывалось спасение и оказание помощи на море при стихийных бедствиях, и до 2014 года Россия принимала в них участие, отметил экс-начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник.

— Участие в этих маневрах давало шанс оценить потенциальные и кинетические возможности вероятного противника, — считает он. — Сейчас альянс нас не приглашает участвовать в Baltops, да и задача учений изменилась. Теперь на них отрабатывается не взаимопомощь, а ограничение возможностей российского флота на Балтике.

— Мы, в свою очередь, проводим сейчас плановые учения. И пока существуют действия против нашего флота, в частности попытки ограничить наши возможности в море, мы будем стремиться поднимать его боевые качества. А это можно сделать только практически, — подытожил Александр Бражник.

27 мая Балтийский флот приступил к проведению планового учения в акватории Балтийского моря, рассказали в Минобороны России. Цель — достичь устойчивости систем базирования флота, отработать своевременное обнаружение и оповещение о появлении противника и его действиях, обеспечение безопасности прибрежных морских сообщений, создание благоприятных условий для подготовки и выполнения боевых задач своими силами.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer Источник изображения: iz.ru

В рамках учения экипажи кораблей флота решают противолодочные задачи и отрабатывают защиту от безэкипажных катеров, проводят практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отметили в военном ведомстве. Летчики морской авиации отрабатывают задачи над морем, а боевые расчеты береговых ракетных комплексов решают учебные задачи по обнаружению надводных целей и выдаче целеуказаний при нанесении ракетных ударов по надводным кораблям условного противника.

В маневрах принимает участие более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики и суда обеспечения. Задействованы порядка 3 тыс. военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники. Были также привлечены части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов, подчеркнули в Минобороны РФ.

Юлия Леонова

Роман Крецул