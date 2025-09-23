Маневры поведения: ракетный эсминец США вошел в Балтийское море

Корабль принимает участие в учениях НАТО Neptune Strike — как на это реагирует Россия

Эсминец ВМС США USS Bainbridge вошел в акваторию Балтийского моря и сейчас маневрирует в его северной части, сообщили источники «Известий». Он примет участие в военно-морских учениях НАТО Neptune Strike («Удар Нептуна»), которые начались 22 сентября. Эксперты отмечают, что Балтийский флот установил тщательное наблюдение за кораблями Северного альянса и будет контролировать их действия до окончания всех мероприятий.

Эсминец с «Томагавками»

Эсминец УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС США USS Bainbridge зашел в Балтийское море и уже несколько дней маневрирует в северной его части, рассказали источники «Известий», знакомые с ситуацией. Он примет участие в учениях НАТО Neptune Strike, которые пройдут с 22 по 26 сентября, которые проводят финские ВМС в северной части Балтийского моря.

В них также примет участие корвет ВМС Швеции HMS Helsingborg и немецкий фрегат FGS Hamburg, входящие в состав постоянной военно-морской оперативной группы НАТО (SNMG1).

Bainbridge относится к эскадренным миноносцам класса типа «Арли Берк» — у ВМС США несколько десятков таких кораблей, рассказал «Известиям» военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— Американский эсминец — это серьезная боевая единица, — объяснил он. — Он несет две универсальные пусковые установки крылатых ракет Tomahawk — кормовую и носовую. Корабль может применить до 56 таких боеприпасов. «Томагавки» могут поражать наземные объекты на дальности от полутора до двух тысяч километров, то есть из Балтики он может простреливать большую часть европейской территории России. Остальные ячейки пусковой установки заняты зенитными ракетами системы ПВО Aegis. Эсминцы этого класса могут применять боеприпасы «Стандарт», либо «Си спароу».

В одиночку такой корабль проблем для российского ВМФ не представляет, отметил Дмитрий Корнев.

— Мы будем следить за его нахождением вблизи от российской территории, — отметил он. — На Балтике у нас есть корабли, которые могут бороться с такими эсминцами. В частности, это корветы проекта 20380 с противокорабельными ракетами «Уран», малые ракетные корабли, которые несут «Калибры» и большое количество ракетных катеров. В Ленинградской и Калининградской областях стоят противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», а также ракетные бригады вооруженные и баллистическими ракетами «Искандер», которые могут применяться в том числе по морским целям. Не стоит забывать и об авиационной группировке Балтийского флота и Ленинградского военного округа.

В случае необходимости такая цель, как один одиночный эсминец, конечно же, будет практически мгновенно уничтожена, уверен Дмитрий Корнев.

Балтийское направление

В сценариях учений НАТО прописываются оборонительные задачи, но на деле будут отрабатывать элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин.

— В НАТО не скрывают установку сделать Балтийское своим внутренним морем, — отметил он. — Мы единственная страна, которая мешает осуществить эти планы. Конечно, в первую очередь перед ними стоит задача оказания давления на Санкт-Петербург и Калининград. Здесь находятся наши военно-морские базы, кроме того, это крупнейшие кораблестроительные центры.

Эксперт отметил, что за регион в НАТО отвечают ВМС Германии, там же находится штаб-квартира объединенных военно-морских сил альянса, действующих в Балтике.

— Американский эсминец с «Томагавками» на этих учениях — свадебный адмирал, который присматривает за происходящим, — объяснил он.

Корабли НАТО в ходе маневров отработают целый ряд других задач, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Одна из главных — перекрытие торговых путей в Балтийском море и досмотр судов, которые им покажутся подозрительным, — уверен эксперт. — Еще одна из возможных задач — отработка нападения на объекты на нашей территории. Кроме того, будет отработано взаимодействие кораблей разных стран в море, совместное маневрирование, связь, поиск подводных лодок, отражение воздушных атак с помощью комплексов ПВО и радиоэлектронная борьба.

Балтийский флот за действиями американского эсминца и других кораблей Североатлантического альянса тщательно наблюдает, объяснил Виктор Литовкин.

— Задействованы авиация, боевые корабли, береговые ракетные комплексы Балтфлота и радиолокационные станции, — подчеркнул он. — Если кораблями Североатлантического альянса будут предприняты угрожающие маневры, с нашей стороны будут предприняты соответствующие меры.

От Атлантики до Средиземноморья

Страны НАТО увеличивают количество военных учений. Параллельно 22 сентября в Атлантическом океане стартовали маневры Dynamic Messenger 25. На них планируется отработать применение морских беспилотных систем — автономных надводных кораблей, подводных судов и воздушных аппаратов.

На днях в Восточном Средиземноморье завершились учения НАТО Dynamic Guard-II 2025. На них отрабатывался комплекс мероприятий, связанных с радиоэлектронной борьбой. Костяк сил составляли корабли ВМС Турции — фрегаты Gediz и Barbaros, быстроходный патрульный катер İmbat и десантный корабль Osmangazi.

Учения Dynamic Guard — это ключевой элемент тактической подготовки сил реагирования НАТО (СРН) в Средиземном море. По официальной версии, маневры направлены на поддержание высокого уровня квалификации в области РЭБ и противоракетной обороны. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что на самом деле на них альянс репетировал блокаду и радиоэлектронное подавление ключевых российских объектов в Сирии — военных баз в Хмеймиме и Тартусе.

Богдан Степовой