Войти
Lenta.ru

Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»

215
0
+1
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС.

MWM: Россия создает новые типы ракет для комплексов «Искандер-М»

Россия создает новые типы баллистических ракет для комплексов «Искандер-М». Об этом от украинских источников стало известно порталу Military Watch Magazine (MWM).

«В настоящее время для этого комплекса производится не менее семи модификаций ракеты с различными боевыми частями, включая осколочно-фугасную, кассетную и специальные типы, при этом особенно большим заказом пользуется модификация 9М723-1Ф2», — утверждается в публикации.

Там же отмечается, что всего Минобороны России закупило более 770 ракет 9М723-1Ф2 по цене 192 миллиона рублей (2,4 миллиона долларов) каждая. «Новая модификация [9М723-1Ф4] отличается модернизированной схемой подрыва и осколочного поражения, что повышает ее эффективность при поражении площадных целей», — пишет издание.

В августе госкорпорация «Ростех» сообщила, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) семейства «Искандер» может наносить комбинированные удары.

В июле госкорпорация рассказала, что ОТРК способен поражать различные цели противника с высокой эффективностью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9М723
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"
  • 28.10 22:08
  • 11114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.10 21:36
  • 2
Беларусь и Мьянма поддерживают высокий уровень сотрудничества в военно-технической сфере
  • 28.10 20:10
  • 0
Комментарий к "США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году"
  • 28.10 18:54
  • 1
В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам
  • 28.10 17:41
  • 1
Игры и экология
  • 28.10 16:29
  • 64
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 16:25
  • 57
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.10 15:37
  • 0
Защита от агрессии
  • 28.10 15:34
  • 5
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 28.10 02:35
  • 4
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создали систему самоуничтожения для защиты информации
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"