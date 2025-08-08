Войти
Российский «Искандер» нанес мультифакторный удар в зоне СВО

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

«Ростех»: Российский ОТРК «Искандер» может наносить мультифакторные удары

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» может наносить комбинированные удары. Об этом в Telegram сообщила госкопорация «Ростех».

Таким образом компания прокомментировала кадры Минобороны России, на которых показано поражение учебного центра украинских войск в зоне специальной военной операции (СВО). «Один из вариантов его применения — комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения», — говорится в сообщении.

Госкопорация добавила, что комбинированный удар не оставляет противнику никаких шансов. «Ростех» заметил, что непрогнозируемая траектория полета и скоростные характеристики ракеты ОТРК не позволяют имеющимся у украинской стороны средствам ее перехватить.

Госкорпорация заключила, что в своем классе «Искандер» относится к изделиям уровня «хай-энд».

В июле «Ростех» сообщил, что ОТРК способен поражать различные цели противника с высокой эффективностью. Из-за особенностей ракеты один боеприпас уничтожает сразу десятки объектов на большой площади.

