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Раскрыты особенности ракеты «Искандер»

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

В «Ростехе» заявили, что пораженные «Искандером» цели восстановлению не подлежат

Оперативно-тактический комплекс «Искандер» способен поражать различные цели противника с высокой эффективностью, из-за особенностей ракеты один боеприпас уничтожает сразу десятки объектов на большой площади. Об этом РИА Новости заявили в госкорпорации «Ростех».

Благодаря особенностям ракеты комплекс обеспечивает высокоэффективное поражение различных целей противника. Точность, воздушный подрыв за доли секунд от точки попадания, плотность поля осколков и сила ударной волны позволяют уничтожать с помощью одного боеприпаса десятки объектов сразу.

«Многие цели, на которые обрушился "Искандер", принципиально не подлежат восстановлению», — отметили в госкорпорации.

Ранее в июле журнал Military Watch Magazine писал, что в ходе отдельных ударов переданные Киеву комплексы Patriot были уничтожены российскими баллистическими ракетами «Искандер». Журнал подчеркивает, что по тактико-техническим характеристикам новейшая российская система ПВО С-500 превосходит Patriot, хотя одна противоракета последней обходится в три раза дороже.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
С-500
Компании
Ростех
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