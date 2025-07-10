MWM: Ударами российских «Искандеров» были уничтожены американские Patriot

В ходе отдельных ударов американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot были уничтожены российскими баллистическими ракетами «Искандер». Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на комментарий представителя Военно-воздушных сил Украины Игоря Игната, который подтвердил, что российские ракеты могут сбрасывать ложные цели, «способные обмануть противоракеты Patriot». «Быстрое истощение систем Patriot, которым они подверглись на украинском театре военных действий, особенно из-за атак баллистических ракет, подняло серьезные вопросы относительно их выживаемости в условиях конфликта высокой интенсивности», — говорится в публикации.

Там отмечается, что Россия, Китай и Северная Корея в большой степени полагаются на наземные системы ПВО, тогда как США отдают предпочтение использованию истребителей для перехвата воздушных угроз. По этой причине, как уверяет MWM, американская сторона располагает ограниченным количеством систем Patriot.

Журнал подчеркивает, что по тактико-техническим характеристикам новейшая российская система ПВО С-500 превосходит Patriot, хотя одна противоракета последней обходится в три раза дороже.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» рассказал, что Вооруженные силы России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot.