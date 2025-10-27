Украина подписала соглашение о намерениях относительно приобретения истребителей Gripen

22 октября 2025 года на предприятии шведской группы Saab AB в Личёпинге премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали протокол о намерениях относительно сотрудничества двух стран в области противовоздушной обороны, в рамках которого планируется приобретение Украиной в перспективе 100-150 шведских истребителей Saab JAS-39E Gripen.

Церемония подписания протокола о намерениях относительно сотрудничества Швеции и Украины в области противовоздушной обороны, в рамках которого планируется приобретение Украиной в перспективе 100-150 шведских истребителей Saab JAS-39E Gripen. Линчёпинг (Швеция), 22.10.2025. На церемонии был представлен первый построенный для ВВС Швеции предсерийный истребитель JAS-39E (серийный номер 39-6002, первый полет 3 декабря 2019 года), который с мая 2025 года используется для испытаний системы управления самолетом с использованием искусственного интеллекта Centaur (с) правительство Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил: "Я горжусь тем, что приветствовал президента Зеленского в Швеции и Линчёпинге. Сегодня мы подписали важную декларацию о намерениях, которая является шагом к возможному заключению всеобъемлющего соглашения об экспорте Gripen - вероятно, 100-150 самолётов - для создания новых и очень мощных украинских ВВС. Президент Зеленский также имел возможность своими глазами увидеть впечатляющие возможности Gripen. Это укрепит как Украину, так и Швецию, и Европу".

В то же время Ульф Кристерссон при подписании документа заявил, что речь идет о "начале длительного путешествия на следующие 10-15 лет". "Далее, мы говорим о последнем поколении [JAS-39E/F], которое было буквально недавно представлено в Швеции. Здесь только начинается развертывание производства. Поэтому мы говорим о трех годах на практике. Это то, когда мы сможем начать поставки. И далее, вы не можете поставить все 150 самолетов в одной партии. То есть, это долгосрочный процесс". "Я акцентируюсь на этом, чтобы не создавать впечатления, будто это уже само собой разумеется. Но это совершенно чёткая политическая и промышленная воля. Именно так начинается большинство крупных проектов".

Что касается финансирования возможного будущего соглашения на поставку Украине самолетов Gripen, то и Ульф Кристерссон, и президент Украины Владимир Зеленский в своих выступлениях упоминали о возможности использования Европейским Союзом средств замороженных российских активов. "Важный шаг в этом направлении может быть сделан уже завтра [23 октября], когда на Европейском совете будет поднят вопрос о замороженных российских активах", - заявил премьер-министр Швеции.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон так прокомментировал подписанное соглашение: "Сегодня Швеция делает важный шаг к укреплению сотрудничества с Украиной в области противовоздушной обороны и истребителей JAS Gripen. Мы стали на шаг ближе к защите украинского воздушного пространства с помощью Gripen. Украина запросила 100-150 Gripen Е, и мы изучаем варианты финансирования этого проекта. Благодаря этому протоколу о намерениях мы углубим сотрудничество в области войны в воздухе и противовоздушной обороны. Швеция поддерживает создание мощных и современных украинских ВВС и стремится внести в это свой вклад. Мы ведем плодотворный диалог с Украиной о том, как Gripen E может стать частью этих сил в ближайшие годы. Швеция продолжит оказывать поддержку Украине в воздушном пространстве, как с помощью ПВО, так и с помощью [поставки] двух ранее анонсированных самолетов [ДРЛО и управления] ASC890".

Президент Украины Владимир Зеленский позднее дал такой комментарий соглашению: "Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, и её необходимо выполнить. Сейчас исторический шаг - соглашение со Швецией о боевых самолетах "Грипен", и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые из них ожидаются уже в следующем году. "Грипены" для Украины - часть наших гарантий безопасности. Такие Воздушные силы смогут на сто процентов защитить наше небо. И такой масштабной сделки по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы его полностью реализлвать".

Таким образом, если премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон говорит о возможности поставки Украине 100-150 истребителей JAS-39E в течение 10-15 лет, с возможностью начала поставок только через три года, то Зеленский заявляет, что первые Gripen на Украине "ожидаются уже в следующем году". Это заставляет предположить, что Украине начиная с 2026 года могут быть поставлены истребители ныне эксплуатируемой модификации JAS-39C/D из наличия ВВС Швеции. Сейчас ВВС Швеции имеют в строю 71 одноместный истребитель JAS-39C и 23 двухместных JAS-39D, при этом планируется, что 40 истребителей JAS-39C и все "спарки" JAS-39D будут сохраняться в строю с проведением модернизации минимум до 2035 года, наряду с начатыми поставками 60 новых истребителей JAS-39E в период до 2030 года. Таким образом, теоретически для Украины у шведов в ближайшие несколько лет может высвободиться до 30 самолетов JAS-39C.

В сентябре 2024 года правительство Швеции выделило дополнительное финансирование для своей программы закупок 60 истребителей JAS-39E, чтобы закупить для них дополнительные компоненты и оборудование, которые первоначально планировалось брать из части списываемых JAS-39C. Сообщается, что таким образом шведы стремилась сохранить комплектными самолеты JAS-39C для возможной передачи Украине. По данным шведских СМИ, "Швеция в настоящее время может предложить чуть более 10 самолетов Gripen" [с хранения].

Комментируя вопрос о возможности поставки Украине 100-150 истребителей JAS-39E нового производства, генеральный директор группы Saab АВ Микаэл Юханссон сообщил, что группа рассматривает возможность масштабного расширения производства JAS-39E, чтобы удовлетворить потенциальный заказ Украины. Он заявил, что Saab уже способна производить 20-30 самолетов Gripen в год, но группа готовится к дальнейшему наращиванию темпов. Помимо расширения мощностей на заводе в Линчёпинге, Saab планирует увеличить выпуск самолетов Gripen на совместном производстве с компанией Embraer в Бразилии. Реализация этих планов может занять один-два года. Saab также ведет переговоры по созданию нового производственного хаба в других странах, заинтересованных в Gripen. Юханссон сказал, что "Saab работает над графиком поставок и техническими ожиданиями украинской стороны".

Одноместный JAS-39E и двухместный JAS-39F Gripen являются "новым поколением" истребителей Saab JAS-39 Gripen (ранее обозначавшемся как Gripen NG), серийное производство JAS-39E было начато фактически с 2021 года. Сейчас Saab располагает твердыми контрактами суммарно на 100 серийных истребителей JAS-39E/F - 60 для ВВС Швеции (три первых самолета поставлены в октябре 2025 года), 36 для ВВС Бразилии (поставки с ноября 2021 года, поставлено 11 самолетов, часть самолетов планируется изготавливать в Бразилии) и четыре для ВВС Таиланда, с завершением поставок по ним в 2030 году. Можно предположить, что Saab может заключить в ближайшие годы дополнительные контракты на поставки до начала 2030-х годов еще до 14 самолетов JAS-39E/F Бразилии, десяти - ВВС Швеции и восьми - ВВС Таиланда, а также до 40-50 самолетов в другие страны (Колумбия, Перу, Филиппины). Таким образом, теоретически без украинского контракта Saab может обойтись существующими мощностями, но заключение контракта с Украиной, скорее всего, потребует создания дополнительной производственной линии.

