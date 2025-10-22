Войти
Названо отличие нового танка «Абрамс» от предшественника

Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters.

Новый танк «Абрамс» M1E3 будет значительно легче предшественника

Танк Abrams («Абрамс») нового поколения окажется значительно легче своего предшественника. Об этом сообщает издание The National Interest (TNI).

По словам редактора медиа Майи Карлин, армия США требует, чтобы боевая машина нового поколения на платформе M1E3 имела меньший вес, чем актуальные модели. Названное отличие необходимо для более эффективной работы трансмиссии и усовершенствованной системы генерации энергии.

Также при разработке M1E3 будет уделяться повышенное внимание новой системе активной защиты. Она должна быть способна противостоять различным снарядам — начиная от противотанковых управляемых ракет и беспилотников до переносных ракет и гранат.

Карлин напомнила, что оригинальный «Абрамс» был изготовлен с применением брони Chobham. Это очень толстый и плотный материал, который защищает танк от кумулятивных снарядов. Очевидно, что конструкция M1E3 будет переработана, чтобы новый «Абрамс» соответствовал запросам американской армии.

Ранее старший советник по технологиям при начальнике штаба Армии США Алекс Миллер заявил, что танк получит двигатель Caterpillar с трансмиссией SAPA. Новая силовая установка будет расходовать на 40 процентов меньше топлива.

В конце октября стало известно, что прототип новой модификации танка «Абрамс» поставят армии США до конца 2025 года. В течение 2026 года армия планирует получить первый взвод новых машин.

