Войти
Lenta.ru

Названо преимущество нового Abrams перед прожорливыми предшественниками

518
0
0
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters.

TWZ: Танк Abrams M1E3 будет на 40 процентов экономичнее существующих «Абрамсов»

Модернизированный танк M1E3 Abrams («Абрамс»), который называют машиной нового поколения, будет почти вдвое экономичнее существующих машин семейства. Преимущество танка перед прожорливыми предшественниками назвал технический директор и старший советник по технологиям при начальнике штаба Армии США Алекс Миллер, передает TWZ.

Предварительный прототип M1E3, который планируют поставить армии до конца года, получит двигатель Caterpillar с трансмиссией SAPA. Отмечается, что гибридная силовая установка будет расходовать значительно меньше топлива, чем газотурбинный двигатель серийных «Абрамсов».

«Это будет примерно на 40 процентов экономичнее с точки зрения расхода топлива», — сказал Миллер. Он также подчеркнул, что новый Abrams не будет полностью электрическим, поскольку в бою его негде заряжать.

Ранее в октябре на выставке Ассоциации армии США AUSA 2025 представили систему Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed (PERCH), которая позволяет оснастить серийные «Абрамсы» дронами-камикадзе Switchblade.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
Caterpillar
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:40
  • 10938
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.10 14:06
  • 41
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 20.10 00:42
  • 2
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 19.10 20:11
  • 0
Комментарий к "Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)"
  • 19.10 19:44
  • 56
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.10 07:04
  • 2
Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 18.10 14:05
  • 532
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.10 03:08
  • 2
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 18.10 00:20
  • 1
Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того
  • 17.10 16:30
  • 1
"Россия давно проиграла бы": Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ
  • 17.10 13:16
  • 2
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 17.10 11:52
  • 11
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 17.10 06:57
  • 1
Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой
  • 17.10 05:31
  • 3
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.