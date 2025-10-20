Названо преимущество нового Abrams перед прожорливыми предшественниками

TWZ: Танк Abrams M1E3 будет на 40 процентов экономичнее существующих «Абрамсов»

Модернизированный танк M1E3 Abrams («Абрамс»), который называют машиной нового поколения, будет почти вдвое экономичнее существующих машин семейства. Преимущество танка перед прожорливыми предшественниками назвал технический директор и старший советник по технологиям при начальнике штаба Армии США Алекс Миллер, передает TWZ.

Предварительный прототип M1E3, который планируют поставить армии до конца года, получит двигатель Caterpillar с трансмиссией SAPA. Отмечается, что гибридная силовая установка будет расходовать значительно меньше топлива, чем газотурбинный двигатель серийных «Абрамсов».

«Это будет примерно на 40 процентов экономичнее с точки зрения расхода топлива», — сказал Миллер. Он также подчеркнул, что новый Abrams не будет полностью электрическим, поскольку в бою его негде заряжать.

Ранее в октябре на выставке Ассоциации армии США AUSA 2025 представили систему Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed (PERCH), которая позволяет оснастить серийные «Абрамсы» дронами-камикадзе Switchblade.