Армия США получит новый «Абрамс» до конца года

197
0
0
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
TWZ: Прототип нового танка M1E3 Abrams поставят армии США в декабре

Прототип новой модификации танка Abrams («Абрамс»), которую называют машиной нового поколения, поставят армии США до конца 2025 года. Об этом пишет TWZ.

Алекс Миллер, который занимает пост технического директора и старшего советника по науке и технологиям при начальнике штаба армии США, подчеркнул, что военные хотят получить прототип M1E3 к концу года. При этом в течение 2026 года армия планирует получить первый взвод новых машин.

«Главный технолог армии говорит, что полковник Райан Хауэлл, который много лет руководил программой Abrams и в настоящее время является исполняющим обязанности заместителя главы PEO-GCS (офис программы сухопутных боевых систем армии — прим. «Ленты.ру»), заверил руководство службы, что "предварительный прототип" M1E3 будет доставлен где-то в декабре», — пишет издание.

Миллер отметил, что существует множество процедур, которые замедляют процесс разработки, но их можно ускорить при условии отсутствия опасности для военнослужащих.

В апреле журнал Defense News сообщил, что армия США планирует сократить сроки разработки M1E3 до 24-30 месяцев. Новый танк с автоматом заряжания будет легче существующих «Абрамсов».

  В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
