Войти
Lenta.ru

В США пообещали догнать Россию в одной технологии

531
0
0
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости.

Генерал-майор Бартоломес: США необходимы беспилотники наподобие «Гераней»

США догонят Россию в производстве дронов-камикадзе вроде российских «Гераней», которые активно используются в специальной военной операции, заявил изданию TWZ командующий 25-й пехотной дивизии армии США генерал-майор Джеймс Бартоломес.

Американский офицер, отвечающий за подразделение на Гавайях, признал, что США необходимы беспилотники наподобие «Гераней», которые в перспективе могли бы сыграть большую роль в военных кампаниях в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Думаю, мы сможем очень быстро наверстать упущенное», — пообещал командующий.

По его словам, Соединенным Штатам «абсолютно необходимо быстро создать этот потенциал» и «нужно опробовать его в нашем регионе; нам также нужно работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы сделать то же самое». К преимуществам «Гераней» офицер отнес их дешевизну и простоту в производстве и сборке, что наделяет дрон «именно тем типом возможностей, который мы хотели бы иметь для наших союзников и партнеров в регионе».

Ранее издание зафиксировало резко возросшее давление Вооруженных сил России на украинскую военную логистическую инфраструктуру.

В сентябре портал заметил, что США необходимо создать десятки тысяч американских «Гераней» — клонов одноименных российских дронов-камикадзе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:40
  • 10938
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.10 14:06
  • 41
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 20.10 00:42
  • 2
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 19.10 20:11
  • 0
Комментарий к "Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)"
  • 19.10 19:44
  • 56
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.10 07:04
  • 2
Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 18.10 14:05
  • 532
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.10 03:08
  • 2
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 18.10 00:20
  • 1
Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того
  • 17.10 16:30
  • 1
"Россия давно проиграла бы": Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ
  • 17.10 13:16
  • 2
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 17.10 11:52
  • 11
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 17.10 06:57
  • 1
Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой
  • 17.10 05:31
  • 3
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.