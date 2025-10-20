Войти
Lenta.ru

В зону СВО внедрили российских «Пластунов-ТТ»

558
0
+1
Транспортер «Пластун-ТТ»
Транспортер «Пластун-ТТ».
Источник изображения: Максим Блинов / РИА Новости

«Известия»: В зону СВО начали внедрять российские транспортеры «Пластун-ТТ»

В зону специальной военной операции (СВО) начали постепенно внедрять российские тактические транспортеры «Пластун-ТТ». Об этом газете «Известия» сообщил гендиректор компании «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев.

По словам руководителя, по грузоподъемности легкий вездеход на шарнирно-сочлененной стальной раме сопоставим с «Газелью», однако по проходимости намного превосходит последнюю. «Если транспортер попал в колею, с помощью двух мощных гидроцилиндров поворачиваются передняя и задняя части, соответственно, передние и задние колеса одновременно выходят из колеи», — сказал гендиректор.

Издание уверяет, что «Пластун-ТТ» гораздо менее заметен для дронов противника, чем бронетехника, и перевозит гораздо больше, чем багги, а все комплектующие вездехода — российские. «Потому что привезти груз на фронт или эвакуировать личный состав — дорогого стоит. Были сделаны определенные шаги, и появилось такое техническое средство, состоящее из российских комплектующих», — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

В августе Сагымбаев рассказал РИА Новости, что российские войска могут получить до 40 новых высокопроходимых тактических транспортеров семейства «Пластун».

В декабре газета сообщила, что Вооруженные силы России начали получать легкие гусеничные вездеходы «Пластун-СН», оснащенные броней, выдерживающей попадание выпущенной из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с расстояния сто метров 7,62-миллиметровой пули.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
СВД
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:40
  • 10938
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.10 14:06
  • 41
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 20.10 00:42
  • 2
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 19.10 20:11
  • 0
Комментарий к "Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)"
  • 19.10 19:44
  • 56
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.10 07:04
  • 2
Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 18.10 14:05
  • 532
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.10 03:08
  • 2
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 18.10 00:20
  • 1
Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того
  • 17.10 16:30
  • 1
"Россия давно проиграла бы": Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ
  • 17.10 13:16
  • 2
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 17.10 11:52
  • 11
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 17.10 06:57
  • 1
Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой
  • 17.10 05:31
  • 3
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.