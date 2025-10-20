Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»

Новые машины стали эффективной альтернативой бронетехнике и гражданскому транспорту

На линию боевого соприкосновения начали массово поступать тактические транспортеры «Пластун-ТТ». Они могут перевозить личный состав и грузы, эвакуировать раненых. Перед бронетехникой новая машина имеет преимущество в незаметности и скорости, а перед багги — в грузоподъемности и проходимости. Она способна двигаться по бездорожью, преодолевать крутые подъемы и броды. В войсках есть насущная необходимость в такого рода транспорте, говорят эксперты.

На линию боевого соприкосновения начали массово поступать тактические транспортеры «Пластун-ТТ». Они могут перевозить личный состав и грузы, эвакуировать раненых. Перед бронетехникой новая машина имеет преимущество в незаметности и скорости, а перед багги — в грузоподъемности и проходимости. Она способна двигаться по бездорожью, преодолевать крутые подъемы и броды. В войсках есть насущная необходимость в такого рода транспорте, говорят эксперты.

Что представляет собой тактический транспортер «Пластун-ТТ»

В зону специальной военной операции начали массово поставлять колесные вездеходы «Пластун-ТТ». Только на ноябрь запланирована передача в войска нескольких десятков машин, рассказал «Известиям» Ерик Сагымбаев, гендиректор разработчика — компании «Русские вездеходы Пластун».

По его словам, машины используются для перевозки личного состава, грузов и эвакуации раненых. Предприятие уже получило обратную связь от военных.

— Отмечают высокую проходимость и грузоподъемность по сравнению с обычными гражданскими машинами, — рассказал Ерик Сагымбаев. — Она перевозит столько же, сколько «Газель», а по проходимости намного превосходит ее. Особенно актуально это сейчас в условиях распутицы. Также бойцы обращают внимание на хорошую ремонтопригодность машины.

Тактический транспортер «Пластун-ТТ» — это легкий вездеход на шарнирно-сочлененной стальной раме. Машина поворачивает за счет складывания рамы, и соответственно, у транспортера меньше радиус разворота и лучше маневренность.

— Механизм перелома делает его по проходимости лучше любой цельнорамной машины, — говорит Ерик Сагымбаев. — Если транспортер попал в колею, с помощью двух мощных гидроцилиндров поворачиваются передняя и задняя части, соответственно, передние и задние колеса одновременно выходят из колеи. Такая конструкция также эффективна при подъеме на крутой склон и пройдет там, где другая техника забуксует.

Машина оснащена восьмислойными тракторными шинами на специальных дисках. При пробитии шины колесо не разбортируется и на транспортере можно продолжать движение со скоростью до 40 км/ч.

— При полной нагрузке вездеход без проблем поднимается на уклоны свыше 30 градусов, преодолевает брод глубиной до 80 см, — сообщил Ерик Сагымбаев.

В передней части «Пластуна» — места водителя и пассажира. В задней секции, длина которой 1,9 м, — две лавки на трех человек каждая, расположенные по бортам, между ними есть еще одно место. На лавках можно свободно установить пару носилок, тогда место между ними займет медик. В багги, массово используемых на фронте, такого объема пространства просто нет.

Машина открытая, но и для кабины, и для кузова предусмотрен легкосъемный тент, который натягивается на раму и закрывает от непогоды. Передние сиденья оснащены трехточечными ремнями безопасности и подогревом. Отапливается кабина мощным 8-киловаттным обогревателем, имеются все розетки, необходимые для военного оборудования, — напряжением 12, 24 и 220 вольт.

В чем преимущества вездехода

«Пластун-ТТ» имеет преимущества как перед бронетехникой — он гораздо менее заметен для операторов дронов противника, — так и перед багги, по сравнению с которыми имеет намного большую грузоподъемность и пассажировместимость.

Длина машины 5,15 м, снаряженная масса 1850 кг. Вездеход развивает скорость до 100 км/ч. Угол перелома рамы — 30 градусов. В зависимости от модификации он может принять на борт до десяти человек в полной экипировке.

Все комплектующие «Пластуна-ТТ» — российского производства от серийных гражданских автомобилей: двигатель, раздаточная и коробка передач от «Нивы», мосты от «Газели». Это делает обслуживание и ремонт максимально простым и доступным.

— В войсках давно есть необходимость в такого рода машинах, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Когда началась спецоперация, техника оказалась неготовой. Даже если производилось бронирование, противник находил способы как атаковать ее — она заметна, противник ее различает с беспилотников. Поэтому ставка была сделана на малозаметные транспортные средства, багги. Они себя показали на фронте хорошо. Но фронту требовалось универсальное средство, которое бы могло выполнять боевые задачи с максимальным эффектом. Это касается в первую очередь грузоподъемности. Потому что привезти груз на фронт или эвакуировать личный состав — дорогого стоит. Были сделаны определенные шаги, и появилось такое техническое средство, состоящее из российских комплектующих. И лучше производить собственные вездеходы, чем закупать где-то.

«Известия» сообщали, что в зону проведения спецоперации поставляются гусеничные вездеходы «Пластун-СН». Эти машины получили легкую броню и бронестекла, которые выдерживают пули 7,62 мм, выпущенные из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с расстояния 100 м. Вездеходы применяются как машины для эвакуации раненых — в них помещается двое носилок.

«Пластун-СН» оснащаются подъемными мачтами двух типов, на которые устанавливается видеооборудование для наблюдения за местностью, включая тепловизоры. Это позволяет вести разведку или визуально контролировать нужный район даже ночью. Изображение с камеры поступает на экран, который устанавливается в салоне.

На вездеход можно установить 82-мм миномет, устойчивость шасси позволяет вести беглый огонь, не меняя корректировку после каждой выпущенной мины.

Роман Крецул Богдан Степовой