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Российские войска получат новые тактические транспортеры

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Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.

Сагымбаев: ВС России до конца года могут получить до 40 транспортеров «Пластун»

Российские войска могут получить до 40 новых высокопроходимых тактических транспортеров «Пластун». Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор ООО «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев.

«Обсуждается, что до конца года мы сможем собрать и поставить в войска 30-40 машин», — высказался он. Сагымбаев объяснил, что в настоящий момент компания может собирать порядка 20 машин в месяц, а к весне 2025 года сможет повысить производительность до 40-50 единиц в месяц.

«Пластун» предназначен для перевозки людей, грузов и специального оборудования по труднопроходимым маршрутам. Машина способна перевозить тонну груза и вмещает до 10 человек. Максимальная скорость транспортера — 100 километров в час.

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