Солдат будущего: обзор программ. Часть II: Европа.

Системы «Солдат будущего» европейской разработки

Программа «Ахил»

Европейский союз в июне 2023 года запустил программу «Расширенные возможности для высококлассных солдат» (Augmented Capability for High-end Soldiers, ACHILE) и получил от Европейской комиссии грант в размере 40 млн. евро.

«Ахил» входит в число приоритетных оборонных проектов, поддерживаемых Европейским оборонным фондом (ЕОА) с 2021 года. По данным ЕОА, цель состоит в том, чтобы разработать «инновационные решения для системы пешего солдата нового поколения путём определения, проектирования и демонстрации преимуществ архитектуры открытой системы на основе GOSSRA и перспективных прорывных технологий, повышающих выживаемость, устойчивость, мобильность, смертоносность и наблюдаемость». GOSSRA – это общая эталонная архитектура открытой системы для солдат, ещё одна оборонная инициатива ЕС, запущенная в 2018 году.

Программа «Ахил» рассчитана на 48 месяцев, в течение которых она будет проходить последовательные этапы согласования операционных концепций, определения требований пользователей и систем на европейском уровне, а также демонстрации полноразмерных прототипов в реальных условиях и в ходе крупномасштабных демонстраций. В программе участвует широкий консорциум отраслевых партнеров из девяти стран ЕС, а также из Норвегии. Обеспечение совместимости между союзниками является одной из основных задач программы. В качестве координатора программы выступает компания Safran Electronics and Defense.

Пути развития разделены на четыре основных направления: «солдатское ядро» (Soldier Core) и «расширение для солдат» (Soldier Extension) направлены на развитие индивидуальных возможностей военнослужащих, а «ядро группы» (Team Core) и «расширения для группы» (Team Extension) – на функциональность на уровне отряда, сетевое взаимодействие, робототехнику и взаимодействие с передовыми системами вооружения. Считатеся, что такой сегментированный подход позволяет параллельно совершенствовать как индивидуальную защиту, так и коллективную координацию.

Технологии, разрабатываемые для расширения индивидуальных возможностей солдат, включают:

системы дополненной реальности ( AR ), предоставляющие солдатам данные о поле боя в режиме реального времени, такие как навигационные сигналы, предупреждения об угрозах и тактические карты, накладываемые в поле зрения солдата;

), предоставляющие солдатам данные о поле боя в режиме реального времени, такие как навигационные сигналы, предупреждения об угрозах и тактические карты, накладываемые в поле зрения солдата; более надежные навигационные системы, помимо традиционного GPS, интегрирующие множество технологий отслеживания и зондирования для обеспечения более точной локализации;

оружейные прицелы следующего поколения для повышения точности наведения на цель и ускорения процессов ведения боя (интеллектуальные системы, способные взаимодействовать с другим снаряжением солдата для обеспечения синхронизированной оперативной картины, сокращая время, необходимое для обнаружения цели), а также уменьшения размеров, веса и мощности (замена ) требования к личному снаряжению.

Кроме того, для снижения физической нагрузки с одновременным обеспечением надёжной защиты и функциональности ведётся работа над улучшением эргономики снаряжения. Компании, входящие в консорциум, такие как испанская Cyber Human Systems, разрабатывают усовершенствованные боевые экзоскелеты, призванные расширить физические возможности солдат за счёт снижения утомляемости и увеличения несущей способности.

Расширенные командные возможности, реализуемые в рамках проекта «Ахил», включают сетевую связь и интеграцию робототехники. Первая обеспечивает обмен данными между солдатами и командными элементами в режиме реального времени, создавая общую оперативную картину, улучшая координацию при манёврах и сокращая время реагирования. Вторая реализует вспомогательные функции, таких как транспортировка оборудования подразделения или автономная поддержка во время манёвров.

Французский солдат будущего - «ЦЕНТУРИОН»

На рубеже 2010–2015 годов во Франции была реализована программа «Пехотинец со встроенным оборудованием и средствами связи» (Fantassin à Équipement et Liaisons Intégrés, FELIN), повысившая ситуационную осведомлённость и боеспособность, а также снизившая нагрузку на солдат. Модульная система с возможностью настройки под конкретную задачу включала в себя улучшенное коммуникационное оборудование и датчики, пехотное вооружение и усовершенствованные прицельные приспособления, баллистическую защиту, эргономичную униформу и разгрузочные системы.

Компания Safran Electronics and Defense в 2015 году получила от Парижа контракт на модернизацию FELIN до версии V1.3. Поставки в передовые подразделения начались в 2016 году. Модернизация включала в себя усовершенствование программного обеспечения для поддержки снайперов и миномётчиков, а также изменение конфигурации оборудования для улучшения функций наблюдения и ведения боя при одновременном снижении веса системы до 40 % при определённых условиях.

Концепция французского солдата будущего в рамках программы CENTURION

Следующим этапом модернизации пехоты французской армии станет программа «Рамки для изучения новых технологий и новых способов их применения для быстрой интеграции в боевые действия» (Cadre d’Études de Nouvelles Technologies et nouveaux Usages pour une Rapide IntégratiON au combattant, CENTURION), которую возглавляет компания Safran в партнёрстве с Thales.

Эта семилетняя программа, инициированная в конце 2019 года Главным управлением вооружений (DGA) при правительстве Франции, представляет собой ускоритель инноваций для доведения отдельных технологий до уровня полнофункционального образца на пилотной производственной линии (TRL6).

Процесс начался с открытых запросов к поставщикам технологий с просьбой предложить решения, отвечающие оперативным потребностям. Предложения оцениваются научно-техническим комитетом, в который входят представители DGA, Агентства оборонных инноваций (AID) и вооруженных сил. Перспективные проекты получают адресную поддержку и финансирование для быстрой разработки и тестирования, что облегчает системную интеграцию.

Заявленными целями программы являются повышение мобильности, ловкости, выживаемости и боеспособности солдат. В основе «Центуриона» лежат принципы открытой архитектуры, в том числе GOSSRA, что способствует быстрой интеграции новых технологий. Система призвана повысить готовность пехоты к многодоменным операциям (МДО) за счёт их интеграции в сетевую экосистему наземных боевых действий. Предполагается, что совместные боевые действия позволят личному составу понимать, принимать решения и действовать быстрее противника.

Ключевые особенности: усовершенствованные сетевые системы связи для обмена данными в режиме реального времени; улучшенная защита и мобильность благодаря лёгкой баллистической броне и эргономичным системам транспортировки; интеграция искусственного интеллекта для тактических операций и принятия решений; датчики ночного видения, тепловидения и обнаружения целей нового поколения; сниженное энергопотребление; модульное оборудование, настраиваемое в соответствии с требованиями миссии. В системе солдата будущего «Центурион» используются новые материалы и микротехнологии для создания лёгких, но прочных компонентов.

В рамках программы реализуется около 25 отдельных проектов, но по состоянию на середину 2025 года ни один из них не был запущен в производство, несмотря на продолжающиеся эксплуатационные испытания и демонстрации. Некоторые технологии достигли 6-го уровня технологической готовности (TRL-6).

На графиках и видео, опубликованных Министерством обороны Франции, показано постепенное улучшение защиты, мобильности и огневой мощи солдат в рамках программы «Центурион», а также новые усовершенствования, которые будут внедряться в 2020-х годах и позже. Эти усовершенствования в конечном итоге будут внедрены в систему боевой информации «Скорпион приземлился» (Scorpion Débarqué, SICS DEB), что обеспечит полную оперативную интеграцию спешенной пехоты с бронированными платформами, такими как Griffon и Jaguar, закупаемыми в рамках программы «Скорпион».

Германия: «пехота будущего»

В Германии реализуется одна из самых заметных программ «пехоты будущего» по совершенствованию как лёгких, так и механизированных подразделений. Первая программа «Пехотинец будущего» (Infanterist der Zukunft, IdZ) была запущена в 2004 году и реализовывалась с использованием готовых коммерческих систем (COTS).

Последующая программа IdZ-ES (Erweitertes System; расширенная система) «Гладиус» был разработан с нуля и начал поставляться в 2013 году в количестве 6600 комплектов. IdZ состоит из трёх подгрупп: BST (Bekleidung, Schutz- und Trageausstattung – одежда, защитное и грузонесущее снаряжение), WOO (оружие, оптика и оптоэлектроника) и C4I (командование, управление, компьютеры, связь и информация). Модульная система позволяет собирать оборудование для конкретных задач из компонентов каждой подгруппы. Таким образом, солдаты и подразделения могут выбирать из примерно 80 отдельных компонентов.

В основе IdZ-ES лежит носимое на жилете коммуникационное и сетевое оборудование, в том числе USB-концентратор CeoTronics CT-MultiPTT 3C (к которому подключаются электронные устройства связи, передачи данных и датчики для обеспечения кроссплатформенного интерфейса), тактические радиостанции, цифровые навигационные устройства, несколько конформных аккумуляторов, а также ручной блок управления и визуального отображения и гарнитура связи. Командиры отделений и взводов дополнительно оснащены защищенным планшетным компьютером.

Оснащение IdZ-ES через нагрудный интерфейс дает доступ к системам связи, передачи данных и ситуационной осведомлённости.

По определению бундесвера, компонент C4I системы объединяет спешившуюся пехоту в единую сетевую структуру оперативного командования. Военнослужащие на уровне взвода взаимодействуют друг с другом, а командиры небольших подразделений связываются с вышестоящими эшелонами. Это позволяет небольшим подразделениям и отдельным солдатам получать актуальную информацию о тактической ситуации и текущем состоянии сил в бою. Тактические решения принимаются быстрее и на основе более полной информации. Повышается смертоносность, выживаемость, маневренность и выносливость.

Система IdZ продолжает совершенствоваться. В 2021 году начались поставки варианта VJTF 2023, разработанного с учётом конкретных потребностей немецкого контингента, возглавляющего Объединённую оперативную группу повышенной готовности НАТО (VJTF) в 2023 году. В этом варианте особое внимание уделяется обновлению систем командования, управления, связи, ситуационной осведомлённости и сетевых технологий до последнего уровня, а также интеграции спешенной пехоты с боевыми машинами пехоты для оптимальной координации операций. Наряду с модернизацией электроники и средств связи на БМП «Пума» и других боевых бронированных машинах, VTJF 2023 также является основой для системы Panzergrenadier, которая полностью объединяет датчики и вооружение машины с датчиками и вооружением моторизованной пехоты.

В феврале 2025 года компания Rheinmetall получила контракт на дальнейшую модернизацию IdZ-ES на основе конфигурации VJTF 2023. По словам представителей Rheinmetall, в этой новой конструкции «VJTF 2023 с учётом устаревания» отсутствуют все технически устаревшие компоненты. Кроме того, в ней «реализованы возможности связи и обмена данными с бронетранспортёрами «Боксер» и боевыми машинами пехоты «Пума», а также предусмотрена подготовка» для новой машины «Каракал» воздушно-десантных войск. Кроме того, обновлённое базовое аппаратное обеспечение солдатских систем также предназначено для интеграции с комплексной цифровой информационно-коммуникационной сетью (Digitalisierung Landbasierter Operationen, D-LBO). Ожидается, что к 2030 году эта система цифровизации наземных операций будет объединять 10 000 тактических транспортных средств и платформ, а также датчиков. D-LBO позволит оптимизировать ВС Германии для ведения боевых действий в условиях цифровой среды и улучшить взаимодействие с союзными силами на цифровом поле боя.

Рамочный контракт, заключённый в феврале 2025 года, имеет стоимость 3,1 млрд. евро и рассчитан до 2030 года. Он предусматривает закупку до 368 взводных комплектов. Контракт включает в себя модернизацию 68 взводных систем, находящихся в эксплуатации, до цифрового стандарта, а также производство 300 эквивалентных единиц, соответствующих новому стандарту. Взводная система состоит из 34 индивидуальных систем для солдат, а также периферийных компонентов, включая ИТ-оборудование, оптику, оптоэлектронику, одежду, средства защиты и переноски.

Испания: SISCAP

В свою очередь, Испания в 2017 году запустила «Систему пешего боя» (Sistema de Combatiente a Pie, SISCAP). Цель – подготовить пехоту к участию во всеобъемлющей программе модернизации армии «Сила 35» (Fuerza 35), которая позволит сухопутным войскам беспрепятственно маневрировать и вести бой на так называемых «цифровых театрах военных действий» в сети систем, адаптированных к новому боевому облаку.

Программой руководит Главное управление вооружений и материально-технического обеспечения Министерства обороны Испании (DGAM). Для разработки и демонстрации SISCAP в 2017 году объединились компании Indra Sistemas, S.A. и GMV Innovating Solutions, S.L. В июне 2024 года военнослужащие элитного Испанского легиона провели углубленную оперативную оценку системы.

По данным GMV, эта успешная демонстрация завершила этап 1-b программы и перевела SISCAP на этап консолидации, в ходе которого добавляются новые компоненты и возможности. В дальнейшем планируется выпустить семь прототипов в конфигурации командира взвода, а затем предоставить 40–50 предсерийных комплектов в эксплуатационной конфигурации для оценки в реальных условиях. Компания Indra прогнозирует, что серийное производство может начаться к 2030 году.

Испанские пехотинцы с опытным комплектом SISCAP

По данным GMV, программа SISCAP разделена на семь подсистем: вооружение и боеприпасы; огневая эффективность; информация и связь; техническое обслуживание; живучесть; энергоснабжение; готовность (обучение).

Первые два этапа программы были посвящены огневой эффективности, системе информации и связи, а также энергоснабжению, которые считаются наиболее важными аспектами. Ключевые компоненты включают в себя закреплённую на шлеме оптику с дополненной реальностью для обеспечения ситуационной осведомлённости, данные для наведения, отслеживание «синих» и «красных» сил, а также возможность беспроводного просмотра изображения с прицела; оптические и тепловизионные камеры; сетевые цифровые радиостанции для передачи голоса и данных; планшет, подключённый к системе управления боем (командир взвода).

Носимое солдатом оборудование может быть интегрировано с БМП «Дрэгон» 8×8, которая будет служить узлом связи между подразделением и тактическим центром боевого управления.

