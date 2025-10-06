Солдат будущего: обзор программ. Часть I: армия США.

Программы «Солдат будущего» направлены на повышение боеспособности пехоты с помощью технологий. Разные страны по-разному подходят к реализации этой концепции. Некоторые реализуют полностью интегрированные программы разработки и закупок, иногда включающие десятки различных компонентов. Другие предпочитают отдельные программы для улучшения отдельных элементов экипировки солдат.

Многие из этих программ включают в себя физическое оборудование, повышающее выживаемость солдат, снижающее физическую нагрузку и/или напрямую повышающее смертоносность. Часто используются улучшенные доспехи, обвязки, а также стрелковое оружие и аксессуары. Однако большинство современных концепций экипировки солдат будущего сосредоточены на возможностях передовой электроники, повышающих эффективность, включая датчики, сетевые и системы связи, а также функции искусственного интеллекта (ИИ).

«Солдат будущего» армии США

Армия США входит в число формирований, реализующих программы по усовершенствованию возможностей личного состава. Ключевые программы Управления по реализации армейских программ – Army’s Program Executive Office (PEO Soldier) – разделены на шесть основных категорий модернизации, включая повышение боевой летальности солдат (Soldier Lethality, SL).

В портфель SL входит программа «Оружие отделения нового поколения» (Next Generation Squad Weapon, NGSW) и программы по повышению ситуационной осведомлённости и визуальному сопровождению, в том числе интегрированная система визуального дополнения (IVAS). По отдельности и в совокупности эти новые системы призваны повысить как выживаемость, так и боевую эффективность солдата будущего. Третий набор технологий – система защиты солдат (Soldier Protection System, SPS) – разрабатывается и внедряется в рамках программы выживаемости солдата (PEO Soldier’s Soldier Survivability). Она направлена на создание новых бронежилетов.

NGSW

Оружие отделения нового поколения (NGSW, дополнительно читайте тут) состоит из винтовки M7 и автоматической винтовки M250, обе под новый патрон 6,8×51 мм (также известный как .277 Fury). Новое огнестрельное оружие, разработанное компанией Sig Sauer, заменит карабин M4 и автомат M249 соответственно в передовых боевых подразделениях. Каждое вид оружия оснащен оптическим прицелом Vortex Optic XM157 и системой управления огнём (СУО).

Оружие солдата будущего от Sig Sauer

Полевые испытания начались в марте 2024 года с участием 101-й воздушно-десантной дивизии, а 20 мая 2025 года армия объявила, что система NGSW доказала своё соответствие стандартам службы в отношении эксплуатационных характеристик, безопасности и технического обслуживания. В ходе расширенной оценки до и после полевых испытаний Пентагон пришёл к выводу, что новое оружие значительно увеличит дальность и точность стрельбы по сравнению с традиционным огнестрельным оружием.

Особое мнение, опубликованное в апреле 2025 года офицером пехоты, который критиковал точность, надёжность и вес M7, было отвергнуто армией как основанное на неполных наблюдениях. Тем не менее в последнем годовом отчёте директора по оперативным испытаниям и оценке Министерства обороны (DOTE) были отмечены негативные отзывы солдат о прицеле XM157. Согласно отчёту DOTE за 2024 год, опубликованному в январе 2025 года, удобство использования оценивалось как «ниже среднего/неудовлетворительное». В отличие от двух видов огнестрельного оружия, оптика всё ещё официально классифицируется как тестируемая.

IVAS

С момента своего появления программа «Интегрированной системы визуального дополнения» (дополнительно читайте тут) сталкивалась с техническими трудностями, а также с негативными отзывами пользователей. Устройство основано на гарнитуре дополненной/смешанной реальности (AR/MR) Microsoft Hololens.

Группа солдат, оснащенная IVAS

Военная версия IVAS предназначена для повышения ситуационной осведомлённости каждого солдата и его способности принимать тактические решения. Она состоит из проекционного дисплея (HUD), носимого компьютера («шайбы») и сетевого радио. Возможности комбинированных очков и AR/MR HUD включают видение при дневном свете, технологию интенсификации изображения (I2) для улучшения видимости в условиях низкой освещенности, тепловизионную съемку и дополненную реальность, поддерживаемую программным обеспечением для ситуационной осведомленности. Кроме того, «шайба» и радиоприемник могут создавать беспроводное соединение между HUD и установленным на оружии цифровым прицелом, позволяя солдатам обозревать окружающую обстановку или поражать цели, находясь в укрытии.

В феврале 2025 года компания Anduril Industries взяла на себя управление программой, ранее осуществлявшееся Microsoft. Месяцем ранее Командование по заключению контрактов армии направило в отраслевые компании запрос «с просьбой предоставить информацию (…) о возможностях разработки и производства системы IVAS Next». Как запрос информации, так и реструктуризация существующей программы указывают на то, что решение о производстве IVAS в 2025 году принято не будет.

SPS

Многокомпонентный модульный шлем система защиты солдат будущего (дополнительно читайте тут) обеспечивает такую же или более высокую защиту головы, шеи, глаз, туловища и паха, как и традиционные бронежилеты, при этом он легче и удобнее. Основные компоненты: защита туловища и конечностей (ЗТК), в том числе модульный масштабируемый жилет (ММЖ), легкобронированная баллистическая боевая рубашка и противоударный тазовый щиток; комплект жизненно важной защиты туловища (ЖЗТ) из передних, задних и боковых броневых пластин для установки в МШМЖ; интегрированная система защиты головы (ИЗГ), состоящая из базового шлема, который может быть дополнен защитой нижней челюсти и очками.

Солдат 1-й кавалерийской дивизии в комплекте бронированной экипировки SPS

Система SPS была представлена в 2016–2019 годах, но в настоящее время закупаются три модернизированных компонента. Внедрение ММЖ второго поколения и ЖЗТ третьего поколения началось в 2021 году и должно завершиться в 2028 году. Поставки ИЗГ нового поколения начались в феврале 2024 года. 82-я воздушно-десантная дивизия проводит испытания и доработку конструкции, чтобы обеспечить должный уровень защиты и комфорта для всех типов телосложения, в том числе для женщин. Армия планирует закупить по 150 тыс. ед. каждого типа системы.

Nett Warrior

Армия также продолжает модернизировать систему интегрированной ситуационной осведомленности Nett Warrior (https://invoen.ru/obraszi-vooruzhenija-i-voennoj-tehniki/novie-voennie-tehnologii/sistemi-soldat-budushego-tekushie-programi/), впервые представленную в 2012 году. Она предназначена для того, чтобы командиры спешенных тактических подразделений (на уровне отделения и выше) могли лучше ориентироваться в ситуации и получать доступ к интегрированной тактической сети бригадного уровня с помощью защищенных смартфонов или «устройств конечного пользователя» (EUD).

«Солдат будущего» из 101-й вдд проверяет своё устройство конечного пользователя Nett Warrior (EUD)

Специальное программное обеспечение для выполнения задач, в том числе тактический штурмовой комплект (Tactical Assault Kit, TAK), обеспечивает доступ к картам в реальном времени, обмену сообщениями и потокам данных о задачах. В рамках продолжающейся модернизации компания Elbit America получила контракт на поставку 33 тыс. носимых USB-концентраторов нового поколения для подключения электронных устройств к средствам навигации, прицельным устройствам, датчикам ночного видения и тепловизионным датчикам, в том числе к датчикам, установленным на беспилотных системах.

Продолжение следует…

Источник: euro-sd.com