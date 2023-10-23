Системы солдат будущего: текущие программы.

Текущие зарубежные программы разработки перспективного снаряжения для «солдата будущего» (Future Soldier) направлены на повышение боеспособности пехоты с помощью технологий, но ставят перед собой более реалистичные цели, чем некоторые предыдущие инициативы.

От Афганистана до Украины современные конфликты доказали, что спешенная пехота остается решающей военной силой. Хотя авиация, артиллерия и бронетехника незаменимы, но в конечном итоге лишь позволяют пехоте преодолеть пресловутые «последние 100 ярдов» поля боя. Роль личного состава в пешем строю еще более заметна в постконфликтных операциях, операциях по поддержанию мира или борьбе с повстанцами.

Вооруженные силы регулярно модернизируют снаряжение пехоты, стремясь повысить как её выживаемость, так и смертоносность. Первое десятилетие текущего столетия было отмечено – особенно в США – несколькими чрезвычайно амбициозными проектами, целью которых стало использовать концептуальные технологии для создания «суперсолдат», оснащенных увеличивающими прочность экзоскелетами и костюмами «Железного человека», обеспечивающими баллистическую защиту и интегрирующими нетрадиционные варианты оружия. После многих лет исследований стало очевидно, что, по крайней мере на данный момент, такие концепции все еще принадлежат к области научной фантастики.

Солдат будущего для ВС Франции

Программы с более умеренными параметрами, такие как FELIN французской армии (Fantassin à Equipement et Liaisons Intégrés, или «Пехотинец с интегрированным оборудованием и средствами связи»), внедрялись с большей готовностью. Отраслевая команда, возглавляемая компанией Safran Electronics and Defense, в период с 2010 по 2015 год поставила ВС Франции около 23 тыс. комплектов FELIN. Система используется в воздушно-десантных, горных и мотопехотных подразделениях и, согласно публикациям, успешно использовалась в Афганистане и Африке.

Модульная система включает в себя улучшенное оборудование связи и датчики, пехотное оружие и усовершенствованные средства прицеливания, баллистическую защиту и эргономично оптимизированную форму и ремни безопасности. Комплект может конфигурироваться в соответствии с параметрами миссии и ролью отдельного солдата в подразделении или эшелоне.

Новый баллистический шлем ВС Франции F3

Сразу после завершения закупки оригинальных комплектов FELIN Генеральное управление вооружений (DGA) в 2016 году заключило с Safran контракт на модернизацию системы до стандарта FELIN V1.3. Улучшения включают обновление программного обеспечения для датчиков прицеливания и огневой поддержки, более модульное защитное снаряжение и улучшенные боевые жилеты, оптимизированные для тактического терминала SitComdé и системы управления боем. В третьей версии также предусматривалось снизить вес системы на 40% без ущерба для уровня защиты.

Позднее, в 2019 году DGA запустило инициативу «Центурион» (Centurion). Программа рассчитана до 2026 года и направлена на ускорение инноваций французской промышленности и интеграцию новых технологий в существующие программы, включая будущие приращения FELIN. Цель состоит в том, чтобы улучшить «индивидуальные и коллективные возможности бойца» с помощью таких технологий, как подключение и коммуникация, позиционирование и навигация, инновационные интерфейсы, защитное и малозаметное оборудование, средства передвижения, средства наблюдения и идентификации, инновационные источники энергии, мониторинг здоровья солдат и функциональные текстильные изделия.

Модульная баллистическая конструкция нового поколения SMB ВС Франции

В 2017 году СВ Франции представили модульную баллистическую конструкцию нового поколения (SMB), или «модульную баллистическую конструкцию». SMB – это сплав бронежилета баллистической защиты и системы транспортировки боевого снаряжения. Утверждается, что конструкция повышает мобильность и комфорт за счет меньшего веса и улучшенной эргономики по сравнению со своими предшественниками.

Текущие программы для солдат будущего в других странах придерживаются того же подхода, заключающегося в систематическом внедрении постепенно улучшаемого оборудования и новых материалов и использовании их в виде целостно сбалансированных пакетов для улучшения боевых возможностей солдат. Носимая электроника и расширенные сетевые возможности считаются жизненно важными элементами всех этих программ. Два типичных подхода представляют армия США и СВ Германии.

Пехота армии США

Текущие усилия армии США по модернизации пехоты сосредоточены на нескольких разрозненных, параллельных, но независимых проектах по разработке нового пехотного вооружения, носимых датчиков и инструментов ситуационной осведомленности, а также средств индивидуальной защиты (СИЗ). Программа «Отрядное оружие следующего поколения» (NGSW), интегрированная система усиления зрения (IVAS) и усовершенствованные очки ночного видения – бинокли (ENVG-B) входят в число самых приоритетных или «фирменных» разработок армии. Их разработкой руководит межфункциональная группа по борьбе с солдатской летальностью Командования будущего (Army Futures Command).

Отрядное оружие следующего поколения

Система NGSW состоит из четырех элементов. Винтовка XM7 (по другим источникам XN5) заменит карабин M4. Автоматическая винтовка XM250 с ленточным питанием заменит ручной пулемет M249. Оба вида оружия с газовым приводом разрабатываются компанией Sig-Sauer по контракту 2022 года. Их планируется оснастить дополнительным комбинированным глушителем звука и дульным тормозом, разработанным армейскими инженерами. Армейские испытания показывают, что глушитель обеспечивает снижение отдачи на 33%, дальности действия вспышки на 25% и акустической заметности на 50%.

Винтовка Sig Sauer XM7

NGSW-Fire Control (NGSW-FC) представляет собой интегрированную оптическую систему, предназначенную для обеспечения улучшенного обнаружения целей и коррекции прицеливания для обоих видов оружия. Контракт на разработку был заключен с Vortex Optics в 2022 году. Основные компоненты FC включают в себя оптический прицел переменной мощности, лазерный дальномер, баллистический компьютер, прицельную сетку с искажениями (имеется в виду две точки прицеливания, наблюдаемые при взгляде через прицел, при этом одна точка прицеливания совмещена с линией прицеливания, а вторая отслеживает цель с электронной «меткой») и беспроводную связь с солдатскими устройствами. Он автономно рассчитывает дальность, ветер и высоту и соответствующим образом корректирует точку прицеливания, одновременно отображая местоположение цели, расстояние и статус на дисплее солдата.

Последним компонентом NGSW является новый патрон 6,8×51 мм (.277 Fury), разработанный с учетом большего веса пули и её начальной скорости по сравнению с боеприпасами M4 калибра 5,56×45 мм. В целом ожидается, что NGSW значительно увеличит дальность, точность и поражаемость цели по сравнению с современным пехотным оружием. Заявленная цель армии – «достижение превосходства над глобальными противниками и угрозами, которые возникают на поле боя сегодня и завтра».

Недавно система завершила квалификационные испытания на производство, и планируется, что первое действующее подразделение будет оснащено NGSW во втором квартале 2024 финансового года. В течение 10 лет армия США планирует закупить 250 тыс. XM7 и 150 тыс. XM250 .

Интегрированная система усиления зрения

IVAS является производным от гарнитуры Microsoft Hololens 2, которая использует голографическую технологию для наложения цифровых изображений на изображения реального мира. По данным Microsoft, благодаря сочетанию технологий смешанной реальности HoloLens с тепловизионными изображениями, датчиками, технологией GPS и возможностями ночного видения, система призвана улучшить ситуационную осведомленность солдат и передавать тактически значимую информацию.

Голографические изображения, трехмерные карты местности и компас накладываются на головной дисплей (HUD). Сюда входят данные разведки и наведения на цель с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения. Основными компонентами являются забрало, вмонтированное в шлем, компьютер (называемый «puck»), который надевается на тело, сетевая радиостанция для передачи данных и три конформных аккумулятора. Беспроводной интерфейс соединяет очки с семейством оружейных прицелов, проецируя прицельную сетку оружия и тепловизионное изображение цели на дисплей очков, что позволяет военнослужащим оставаться в укрытии, одновременно вытягивая оружие – даже из-за угла – для прицеливания и ведения огня по противнику.

Солдат тестирует гарнитуру IVAS во время учений в Форт-Брэгге, Северная Каролина

Первоначальные испытания демонстраторов IVAS 1.0 прошли в войсках в 2022 году. За демонстраторами вскоре последовали улучшенные прототипы IVAS 1.1. Поступившие отзывы выявили многочисленные проблемы: дезориентация и растяжение шеи, которые намечено устранить в итерации 1.2. Первые прототипы IVAS 1.2 переданы в войска в июле 2023 года, а ввод в эксплуатацию оборудования ожидается в 2025 году.

ENVG-B

Созданный компанией L3Harris устанавливаемый на шлем бинокль ночного видения ENVG-B осуществляет усиление изображения за счет белого люминофора и длинноволнового инфракрасного излучения (LWIR), что позволяет улучшить обзор поля боя в условиях низкой освещенности и ухудшения погодных условий.

ENVG-B на учениях, февраль 2021 года

Благодаря интеграции с системой NETT Warrior (описанной ниже), очки также могут отображать карты, навигацию и отслеживание своих (дружественных) сил. Как и IVAS, ENVG-B предназначен для повышения мобильности, живучести и смертоносности в сложных условиях за счет значительного расширения ситуационной осведомленности и улучшения способности солдат идентифицировать цели и поражать их. Армия планирует приобрести 40 тыс. комплектов до 2028 года.

Система NETT Warrior

NETT Warrior (NW) – это интегрированная система ситуационной осведомленности для спешенных командиров пехоты (уровень командира отделения и выше). Кроссплатформенная система использует портативную военную радиостанцию в качестве интерфейса для подключения готового коммерческого смартфона (COTS) к сети командования и управления на уровне бригады.

Через смартфон солдат получает доступ к приложениям для отслеживания дружественных сил, координации движений с другими подразделениями, запроса огневой поддержки, отправки сообщений и обмена данными. Система также может подключаться к датчикам небольших безэкипажных наземных транспортных средств (UGV) и БПЛА.

Наряду с пользовательскими приложениями NW использует программный комплекс ситуационной осведомленности Tactical Assault Kit (TAK) на основе карт. Система была представлена в 2010 году. На сегодняшний день она претерпела несколько модификаций, как для повышения производительности, так и для снижения веса. В настоящее время третий вариант проходит испытания и может быть поставлен в отдельные подразделения в 2024 году. Основной целью новейшей разработки является усовершенствованный искусственный интеллект для оптимизации интерфейса с другим новым снаряжением солдата будущего.

Система защиты американских солдат будущего (SPS[/b])

Система защиты SPS (Soldier Protection System) поступила в производство (в зависимости от компонента) в период с 2016 по 2019 год и состоит из:

защиты туловища и конечностей ( TEP ), которая включает модульный масштабируемый жилет ( MSV ), легкобронированную, огнестойкую боевую рубашку ( Ballistic Combat Shirt ) и противоударную защиту таза для снижения риска травмы паха;

), которая включает модульный масштабируемый жилет ( ), легкобронированную, огнестойкую боевую рубашку ( ) и противоударную защиту таза для снижения риска травмы паха; комплект жизненно важной защиты туловища ( VTP ) из передней, задней и боковых бронепластин для установки в MSV;

) из передней, задней и боковых бронепластин для установки в MSV; интегрированную систему защиты головы (IHPS), состоящей из базового шлема, который может быть дополнен броней для нижней челюсти и защитными очками.

Система защиты SPS

SPS предназначен для обеспечения равной или большей степени защиты, чем устаревшие бронежилеты, от огня стрелкового оружия и осколков, но при меньшем весе. Отдельные компоненты модульной системы могут быть сконфигурированы для различных уровней защиты в соответствии с параметрами миссии и потребностями личного состава.

Интегрированная защита головы IHPS

В настоящее время модернизируются три элемента SPS. Новыми компонентами являются модульный масштабируемый жилет второго поколения (MSV Gen II), жизненно важная защита туловища третьего поколения (VTP Gen III) и интегрированная система защиты головы следующего поколения (NG-IHPS). MSV Gen II и VTP Gen III начали поступать на вооружение в 2021 году. Баллистические испытания продолжаются, и частота отказов пока остается ниже 5%. Армия планирует приобрести 150 тыс. комплектов каждого компонента.

Солдаты будущего бундесвера

Немецкая программа «Пехотинец будущего» (Infanterist der Zukunft, IdZ) стартовала в 2004 году в качестве срочной оперативной потребности для оснащения контингента, развернутого в Афганистане. Для ускорения внедрения начальная фаза IdZ-BS (базовая система) была основана на компонентах присутствовавших на рынке (COTS).

Немецкий солдат с комплектом «Пехотинец будущего»

В настоящее время представленная итерация получила обозначение IdZ-ES (Erweitertes System, или «расширенная система») Gladius. Разработка велась с 2006 года генеральным подрядчиком Rheinmetall Defence Electronics, поставки начались с 2013 года. Комплект ‘ES’ был задуман «с чистого листа», потому что, как заявила немецкая армия, «основные возможности, необходимые пехотинцу, могут быть реализованы только с помощью закрытого и скоординированного системного подхода». В дополнение к повышению производительности, новое оборудование также эргономически оптимизировано и имеет уменьшенный вес, что способствовало улучшению мобильности солдат и снижению их усталости и риска получения травм.

В настоящее время ВС Германии располагают примерно 165 взводными комплектами, которых достаточно для оснащения 6600 военнослужащих (в основном сухопутных войск, хотя другим службам также было предоставлено ограниченное количество комплектов).

IdZ состоит из трех подсистем: «Одежда, защитное и несущее нагрузку снаряжение» (BST, Bekleidung, Schutz- und Trageausstattung), «Оружие, оптика и оптроника» (WOO) и «Командование, контроль, компьютеры, связь и информация» (C4I). Вся система является модульной, что позволяет соединять элементы каждой подсистемы для удовлетворения потребностей легкой или механизированной пехоты или отражать функции отдельного солдата в подразделении.

Общее ядро состоит из вмонтированного в жилет коммуникационного и сетевого оборудования, включая USB-концентратор (к которому подключаются электронные средства связи, передачи данных и сенсорные устройства), тактические радиостанции, визуальный дисплей, цифровые навигационные устройства, несколько конформных батарей и гарнитура связи.

Ядро дополняется выбором из почти 80 вариантов, распределенных по различным категориям, включая модули обзора, устанавливаемые на шлеме и оружии, и блоки управления огнем, многорежимные бинокли, устройства дополненной реальности, многочисленные образцы настраиваемого огнестрельного оружия и гранатометов, а также средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Семейство IdZ продолжает регулярно обновляться и, по оценкам западных экспертов, считается одной из самых передовых пехотных систем в мире. Что касается подсистем BST и WOO, то недавние усовершенствования в основном были направлены на снижение веса и повышение удобства использования.

Характеристики отдельных датчиков и прицелов постепенно улучшаются, и сейчас наибольшие усилия прилагаются к системам C4I, поскольку они являются ключом к объединению всех элементов в пакет умножения силы. Поставки новейшей версии IdZ, обозначенной как «IdZ-ES VJTF 2023», начались в 2021 году, а дополнительные заказы были размещены в январе 2023 года. Этот вариант оптимизирован для немецкого контингента, возглавляющего Объединенную оперативную группу НАТО высокой готовности (VJTF) в 2023 году.

Новые аспекты включают модернизированные программно-определяемые радиостанции, а также улучшенную ситуационную осведомленность и функции обнаружения целей. К ним относится центральный операционный блок CeoTronics CT-MultiPTT 3C на груди, который отображает местоположение синих сил на тактической карте. IdZ-ES VJTF 2023 совместим с новой программой ВС Германии по оцифровке наземных операций (D-LBO), которая призвана обеспечить основу для сетей мобильного командования и контроля (C2).

Система «Мотопехотинец»

Вместе с модернизированной электроникой и коммуникационным оборудованием на БМП «Пума» (Puma) и других классах боевых бронированных машин IdZ-ES VJTF 2023 также формирует основу для системы «Мотопехотинец» (Panzergrenadier), которая впервые будет развернута вместе с VJTF НАТО. Система Panzergrenadier полностью объединяет датчики транспортных средств и вооружения с датчиками десанта на БМП и спешенной пехоты, создавая единую операционную среду. Это объединение спешенной пехоты и БМП в настоящую боевую единицу позволяет обнаруживать силы противника, идентифицировать их и эффективно поражать на большем расстоянии и с повышенной точностью. Тем самым бундесвер формирует новую основу для интеграции спешенной пехоты со своими БМП.

В 2021 году CВ Германии поручили Rheinmetall начать исследование системы солдата будущего следующего поколения, которая получит обозначение IdZ 3.0. Предполагается, что она будет базироваться на цифровой основе существующих вариантов и включать новое оборудование. Полные детали еще не определены, хотя известно несколько новых компонентов. В частности, новые штурмовые винтовки G95A1 и G95KA1 (более широко известные как HK416 A8), которые с 2024 года начнут заменять нынешние G36. Также ожидаются новые датчики и прицелы для оружия.

Одним из таких компонентов станет система управления огнем FCS 12, которая сочетает в себе несколько функций, включая дневной или ночной прицел, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и аппаратуру видеозаписи. Как заявил в интервью Ян ГЕЗАУ, первый директор Федерального ведомства по вооружению, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw), результаты соответствующих исследований «будут постоянно учитываться при разработке следующих шагов по реализации третьего поколения» системы IdZ.

В конечном счете, полагают эксперты, как только определенный набор оборудования поступает на вооружение, военным следует начать планирование её модернизации, чтобы идти в ногу с технологиями и с потенциальными противниками.

По материалам ресурса euro-sd.com