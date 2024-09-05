Проект БМП “Пума” призван значительно повысить боевые возможности мотопехоты бундесвера, обеспечив её мобильность и тесное взаимодействие с танковыми подразделениями на базе ОБТ “Леопард 2”. Вместе с тем, жесткие условия бюджетного финансирования оборонных расходов привели к тому, что войска приступили к освоению новой техники только в апреля 2015 г.

БМП "Пума" сухопутных войск Германии

БМП “Пума” – текущее состояние дел

Как известно, БМП “Пума” в перспективе заменит давно находящиеся на вооружении сухопутных войск Германии БМП “Мардер”. По заявлениям командования бундесвера, в сравнении с ней новая боевая машина “обладает выдающимися харакетристиками”.

В конструкции “Пумы” заложены уникальные технические решения, позволившие реализовать требования максимальной защищенности, повышенной огневой мощи и высокой тактической мобильности. При этом, удалось сохранить ограничения, наложенные техническим заданием в отношении верхнего предела веса машины.

Конструктивные особенности “Пумы” обеспечивают её совместимость с новыми разработками, реализуемыми в интересах сухопутных войск. В частности, речь идет о проекте перспективной боевой экипировки “Пехотинец будущего“, интеграции боевой машины в управляющую информационную систему сухопутных войск (Führungsinformationssysteme, FüInfoSys) и внедрении нового поколения тактических средств радиосвязи.

БМП "Пума" на полигоне

Болезни роста

Название проекта “Пума” является аббревиатурой, которая с немецкого переводится как “бронемашина за минимальные расходы” (Panzer Unter Minimalem Aufwand, PUMA). Вместе с тем,ход работ оценивается, как наиболее затянувшийся по времени. Ситуацию иллюстрирует доклад министерства обороны о реализации 15-ти перспективных проектов вооружений. Документ ежегодно, в марте месяце, предоставляется комиссии по вопросам обороны бундестага Германии.

Правительство Германии определило сроком окончания поставок БМП “Пума” в войска 2020 г. Согласно данным на 1 марта 2018 г. (доклад за 2019 г. засекречен) с момента начала разработок в 1996 г. и по расчетам на 2020 г. общая продолжительность проекта превысит первоначальные плановые показатели по времени на 57 месяцев. По стоимости – на 55 процентов, или на 1 226 млн. евро. Одновременно, дополнительные затраты на доработки БМП и средства обучения составят 585 млн. евро.

Основными подрядчиками по производству БМП “Пума” стали концерны Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall-Landsysteme (RLS). Концепция машины основана на проекте “новой бронированной боевой платформы” (Neue

Gepanzerte Plattform, NGP). Проект предполагал создание универсальной гусеничной базы для различных систем вооружения.

Несколько первых демонстрационных образцов изготовили в 2005 г., а в 2006 г. передали в войска. Дальнейшие испытания выявили многочисленные недостатки конструкции, программного обеспечения и других элементов платформы. Их устранение привело к затягиванию сроков и значительному росту расходов.

Боковая проекция

Реализация

Первые семь серийных БМП поступили в распоряжение учебного центра СВ в Мюнстере в апреле 2015 г. Специально для БМП “Пума” на базе центра развернули структуру по внедрению новой боевой техники в войска (Einführungsorganisation, EFO). В рамках этого подразделения с апреля 2015 г. началась подготовка инструкторов.

Согласно подписанным договорам, промышленность поставит в сухопутные войска бундесвера 350 боевых машин “Пума”. По планам к марту 2018 г. их количество в частях должно насчитывать 237 машин. В реальности – только 199. Вместе с тем, в докладе 2018 отмечаются усилия производителя по ликвидации отставания. Так, в 2017 г., вместо плановых 62 производитель передал бундесверу 71 машину.

Достижение полной боевой готовности всего парка БМП “Пума” намечено на 2025 г.

Тактико-технические характеристики БМП “Пума”. Источник: invoen.ru

Особенности конструкции

БМП “Пума” – это бронированная боевая машина пехоты с необитаемой дистанционно управляемой башней. В своей базовой комплектации машина пригодна для перевозки новым военно-транспортным самолетом ВВС Германии Airbus A400M. Общая компоновка БМП разработана с акцентом на боевое применение экипажа в сочетании с тактической пехотной группой.

Компоновка БМП "Пума"

Экипаж в составе трех человек (командир отделения, наводчик-оператор систем вооружения, механик-водитель) постоянно находятся в машине. Тактическая группа включает командира и пять пехотинцев: пулеметчика, гранатометчика, снайпера и двух стрелков. В исключительных случаях за счет командира отделения численность тактической группы увеличивается до семи человек. Тогда экипаж БМП возглавляет наводчик-оператор.

Тактическая группа действует как из десантного отделения машины, так и в пешем строю. Благодаря сплошному внутреннему боевому пространству, возможно прямое общение всего личного состава, находящегося на борту.

Спешивание тактической группы через заднюю дверь

Размещение экипажа и десанта

В машине механик-водитель находится спереди слева. За ним располагается наводчик-оператор. Он управляет оружейной установкой и сидит перед поворотным механизмом башни. Место командира отделения со сдвижным люком – справа от наводчика. Благодаря асимметричному расположению башни на левой стороне машины, командир отделения может общаться с тактической группой в десантом отсеке машины.

Размещение экипажа и десанта БМП "Пума"

Личный состав десанта сидит спиной к внешним бортам машины: четыре пехотинца справа и два слева. Центральная полка под башней служит местом для хранения снаряжения. Всё внутреннее оснащение выполнено в противоминном стиле и не имеет контакта с дном корпуса БМП.

Размер десантного отсека увеличен, что позволило разместить люк на крыше для двух человек и улучшить защищенность машины с тыла. В задней двери оборудовано окно из пуленепробиваемого стекла, которое с внутренней стороны закрыто заслонкой из листовой стали.

Десантный отсек машины

Система защиты БМП “Пума”

Броня “Пумы” является модульной и имеет два уровня защиты. Вариант защиты “А” является наименьшим, но позволяет выполнять транспортировку машины военно-транспортным самолетом Airbus A400M. В этом случае масса БМП с навесным оборудованием не превышает 32 т., причем вес, перевозимого дополнительного оборудования, ограничивается 1 т.

На уровне “А” БМП “Пума” с фронта защищена от переносного противотанкового оружия (например, РПГ-7), снарядов среднего калибра (до 30 мм), артиллерийских осколков, а также от тяжелых мин весом до 10 кг.

Схема дополнительного бронирования

Уровень защиты “C” (боевой) достигается применением дополнительного модульного бронирования. Оно включает в себя защиту башни, фронтальную защиту, бронирование бортов и крыши. В результате, по данным производителя, БМП способна противостоять противотанковым средствам, снарядам среднего калибра и авиационным кассетным боеприпасам (Bombletts).

Кроме того, серийные БМП с уровнем защиты “C” оборудуются реактивной броней (ERA) от компании Dynamit Nobel Defense Group. Дополнительные боковые юбки покрывают привод до середины катков. Бундесвер закупил в общей сложности 200 комплектов. Вес одного комплекта составляет 1 т и содержит 500 кг взрывчатки. Время на установку реактивной брони достигает 3 – 4 часов.

БМП “Пума” оснащена системой защиты от ОМП производства компании Dräger. Выхлопные газы смешиваются со свежим воздухом и выбрасываются слева от шасси, чтобы уменьшить инфракрасную сигнатуру. Дальнейшее снижение инфракрасного излучения достигается с помощью соответствующего камуфляжного покрытия.

Элементы системы MUSS на башне

На БМП дополнительно смонтирована активная система постановки помех и подавления типа MUSS, от компании EADS, предназначенная для противодействия управляемым противотанковым ракетам. Рассматривается возможность оснащения машины также и активной системой защиты.

После навешивания всего комплекса средств защиты общий вес машины увеличивается более чем на 9 т. Возможность конфигурирования защитных элементов позволяет достигать требуемого уровня безопасности в зависимости от вероятной степени угрозы. Все защитные компоненты способны функционировать автономно. Выход из строя одних элементов не влияет на эффективность работы других.

Вооружение и управление огнем

Основным вооружением БМП “Пума” является установленная в башне полностью стабилизированная автоматическая 30 мм пушка МК 30-2ABM производства Rheinmetall. Орудие способно с высокой вероятностью поражения вести круговой обстрел целей (на 360 градусов). Возвышение угла места цели находится в диапазоне от -10 до +45 градусов. Максимальная дальность стрельбы до 3000 м. Огонь ведется с места и в движении.

Автоматическая пушка и спаренный пулемет БМП "Пума"

В боекомплекте орудия два типа выстрелов: основной боеприпас с повышенной пробивной способностью APFSDS, а также боеприпас воздушного подрыва (Air Burts Munition). Последний срабатывает перед целью, согласно установленному на взрывателе времени. Противник поражается облаком из 162 цилиндрических вольфрамовых поражающих элементов весом 1,24 гр. Программирование на подрыв происходит во время выстрела.

Наводчик-оператор имеет возможность выбора вида боеприпаса. Снаряды подаются автоматически из орудийного магазина емкостью 200 выстрелов. Общий боекомплект пушки – 400 выстрелов.

В дополнение к основному орудию установлен спаренный с ним, также полностью стабилизированный 5,56 мм пулемет MG4 с боекомплектом на 1000 патронов. Для противотанковой и вертолетной обороны БМП “Пума” планируется оснастить ПТУР Spike LR немецко-голландско-израильского вооруженного консорциума EuroSpike GmbH. В настоящее время, в качестве стартовой служит полностью интегрированная многофункциональная пусковая установка ПТУР “Мэлс” (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkflugkörper-System, MELLS). Она монтируется на башне и вмещает две ракеты.

Ведение огня из автоматической пушки БМП "Пума"

Вспомогательное вооружение

Кроме того, БМП “Пума” оснащена несколькими видами вспомогательных вооружений.

Для защиты на близком расстоянии (50 метров) машина оснащена 76 мм гранатометной установкой (Sprengkörperwurfanlage, SKWA). Установка размещена в задней части машины, слева и имеет угол поворота на 90 ° вокруг кормы БМП. Управление осуществляет командир тактической группы.

Метательная установка для 40 мм дымовых гранат основана на стоящих на вооружении системах. Две группы, в каждой по четыре метательных чашки, расположены с тыльной стороны башни. Дымовые гранаты могут запускаться по отдельности или все вместе.

Два стрелка из состава десанта могут вести огонь из БМП из своего личного оружия.

Кормовая проекция БМП "Пума"

Приборы наблюдения и наведения

БМП “Пума” имеет независимую от башни стабилизированную основную оптику (PERI, RTWL-B) для командира отделения и командира тактической группы. Особо защищенная стабилизированная оптика для наведения оружия предоставлена в распоряжение наводчика. Обе системы, выпускаемые компанией Hensoldt Optronics, имеют канал дневного видения, тепловизор ATTICA и лазерный дальномер LDM 38.

Перископ имеет четыре поля зрения. В населенных пунктах и на близком расстоянии командир отделения использует поле с сектором 60°×45°. Для наблюдения, идентификации целей и прицеливания доступны еще три поля зрения с увеличением до 16x. В дополнение к цифровому отображению наблюдение можно вести через оптический канал с лазерной защитой для глаз. Лазер Nd: YAG применяется для определения расстояний. Он проводит измерения с точностью до 5 м на дистанции от 200 м до 40 км.

Изображения основной оптики с помощью CCD-камеры демонстрируются на двух мониторах для командиров отделения и тактической группы. На экран выводятся информация о дневном или ночном канале, о положении башни, расстояние, марки прицеливания, навигационные и системные данные. Благодаря цифровой обработке сигнала, весь комплекс наблюдения и целеуказания совместим с сетью, а информация может передаваться в существующие системы боевого управления бундесвера.

Рабочие места наводчика (слева) и командира отделения (справа)

Оптика оружия в сочетании с установкой управления огнем “Пумы” позволяет стрелку поражать цели во время движения. Наводчик-оператор оружия также имеет дневную CCD-камеру с зум-объективом и тремя полями зрения. Место механика-водителя дополнительно оснащено прибором ночного видения и имеет экран камеры заднего вида.

Система управления огнем

Комплекс основного вооружения позволяет командиру БМП или наводчику реагировать на действия противника соответствующим оружием соразмерно угрозе. Система управления огнем, построенная по принципу “охотник – стрелок”, что обеспечивает поражение нескольких целей в течение очень короткого времени.

Высокая скорость реакции экипажа достигается оборудованием боевых мест командира и наводчика независимыми средствами разведки и наведения оружия. Это позволяет командиру (“охотнику”) обнаруживать новые цели, пока наводчик (“стрелок”) ведет огонь по ранее разведанному противнику. На обнаруженные цели ставится метка, а наведение на них оружия производится автоматически. Огонь открывается “стрелком” нажатием кнопки.

По оценкам командования СВ бундесвера, весь комплекс вооружений БМП “Пума” гарантирует ей очень высокий уровень боевых возможностей как в конфликтах высокой интенсивности, так и при действиях в других оперативных условиях.

Двигатель и привод

В ходовой части “Пумы” удалось реализовать ряд новых инновационных решений, обеспечивших БМП высокую тактическую мобильность, сопоставимую с основным боевым танком бундесвера “Леопард 2”.

Дизельный двигатель БМП "Пума"

Оптимизированный по весу и объему 10-цилиндровый дизель высокой мощности (High Power Diesel, HPD) от компании MTU в комплексе с гидродинамической коробкой передач, переходным передаточным механизмом и рулевой передачей образуют абсолютно новый тип привода мощностью свыше 800 кВт (1090 л.с.). При этом, в полном оснащении при массе машины в 43 т привод гарантирует удельную мощность более 18 кВт/т (25 л.с./т).

Двигатель оснащен пусковым генератором с маховиком и центральной силовой электроникой с номинальной мощностью около 170 кВт. Энергия используется для питания двух вентиляторов, а также привода компрессора хладагента в системе кондиционирования воздуха. От силовой электроники запитывается бортовая электрическая сеть с напряжением 24 В. Подключение происходит через двунаправленный преобразователь с силой тока до 800 А. Через него же от автомобильного аккумулятора производится запуск дизельного двигателя БМП.

Впервые в конструкции боевой машины реализована ходовая часть с индивидуальными гидропневматическими амортизаторами. Контакт шасси с корпусом машины осуществляется только через резиновые элементы. Это снижает уровень структурного шума со 120 до примерно 96 дБ.

В совокупности со встроенным топливным баком эта конструкция не только дает преимущества по весу над обычной торсионной подвеской, но и улучшает противоминную защиту, позволяет оптимально адаптироваться к различным дополнительным элементам навески и значительно улучшает эргономику для экипажа.

Гусеница БМП “Пума” от компании Diehl состоит из стальной трубы с резиновым отсеком и резиновой обивкой. В результате, согласно требованиям авиатранспортабельности, гусеница DLT 464D на 40% легче гусеницы ОБТ “Леопард-1”, но обладает той же прочностью. Изначально планировалось всего пять пар катков с каждой стороны. По результатам тестов по вождению машина получила дополнительную шестую пару опорных катков.

Коммуникации

Машина оборудована бортовой внутренним переговорным устройством Thales SOTAS IP и системами радиосвязи SEM 80/90 (VHF) и HRM 7400 (HF). Для обработки информации установлен бортовой компьютер CENTURION от компании ATM ComputerSysteme. Радиостанции подключены через дополнительный компьютер KommServer. Управление бортовой информационной системой БМП “Пума” происходит с помощью 15-дюймового ЖК-дисплея (MDU), который висит в центре под перископом и доступен для наводчика и командира отделения.

Как сообщается, благодаря использованию технологии передачи данных Ethernet, базирующейся на международных промышленных стандартах типа CAN-Bus, интерфейсы БМП могут подключаться к перспективным средствам управления и коммуникации. Речь идет о профильных для CВ бундесвера проектах, призванных реализовать управление войсками в едином информационном пространстве: управляющей информационной системе (IFIS), перспективной экипировке военнослужащих “Пехотинец будущего”, едином входном сервере бундесвера (QUAKS KommServer), системах спутниковой связи “Сатком” бундесвера (SatCom Bw) и программно-определяемой тактической радиосвязи (Defined Radio).

БМП "Пума". Инфографика

В заключение

По оценкам специалистов, БМП “Пума” является современной системой вооружения, пригодной к длительному ведению боевых действий по всему спектра оперативных сценариев. Высокие боевые возможности БМП гарантируются ее мобильностью, защищенностью машины и экипажа, а также установленными системами вооружения, разведки целей и боевого управления.

Начатая в апреле 2015 г. поставка в сухопутные войска Германии 350 машин БМП “Пума”, призвана существенно повысить боевые возможности мотопехоты бундесвера. Вместе с тем, недофинансирование в сочетании с изъянами самой конструкции превратили проект “Пума” в один из наиболее затратных и растянутых по времени.

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По материалам ресурсов http://www.wikiwand.com/de, https://www.deutschesheer.de и журнала Europäische Sicherheit &Technik.