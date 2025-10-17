Войти
Lenta.ru

Российский «Оберег» получит бронеплиту повышенной живучести

181
0
0
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости.

Завод «Октава»: Бронежилет «Оберег» получит бронеплиту повышенной живучести

Российский бронежилет «Оберег» получит бронеплиту повышенной живучести. Об этом со ссылкой на гендиректора завода «Октава» Павла Павленко сообщает РИА Новости.

У новой плиты класс защиты Бр4, но «она имеет дополнительную стойкость от таких патронов, как 5,45 на 39 миллиметров 7Н24, 5,56 на 45 миллиметров M855 и 7,62 на 54 миллиметров 57-Н-323С». «Получается промежуточная защита между Бр4 и Бр5, условно — Бр4+», — уточнил руководитель.

В сентябре госкорпорация «Ростех» опубликовала видео испытаний, на которых бронежилет «Оберег», оснащенный новой бронеплитой с классом защиты Бр4+, выдержал обстрел из иностранных винтовок.

Об испытаниях обновленного «Оберега» госкорпорация сообщала в том же месяце.

Также в сентябре «Ростех» сообщил, что палитра цветов российского скрытого бронежилета «Оберег-СН» была расширена.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Октава ПАО
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.
  • 17.10 02:32
  • 10859
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 02:22
  • 2
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 00:34
  • 531
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.10 16:24
  • 1
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 16.10 15:15
  • 36
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 16.10 11:27
  • 1
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)