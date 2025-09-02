Войти
Lenta.ru

Палитру цветов российского «Оберега-СН» расширили

589
0
0
Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех
Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех.

«Ростех»: Палитра цветов российского бронежилета «Оберег-СН» расширена

Палитра цветов российского скрытого бронежилета «Оберег-СН» расширена. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

По данным компании, теперь амуниция выпускается в черном, синем и бежевом вариантах, что повысит незаметность ношения защитной экипировки в зависимости от предпочитаемой одежды, а для работающих в горячих точках журналистов разработана версия костюма, надеваемая поверх легкой одежды.

«Важно, что амуниция легко скрывается под одеждой и не привлекает внимания. Возможность выбрать цвет бронежилета помогает повысить его незаметность», — сказал гендиректор предприятия «Октава» Павел Павленко.

По его словам, при массе 1,7 килограмма изделие обладает площадью защиты 32,7 квадратных дециметра.

В июле Telegram-канал «Ростеха» сообщил, что бронежилет «Оберег.Про» спас военнослужащего Вооруженных сил России от одновременной атаки двух дронов-камикадзе, запущенных украинской стороной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Октава ПАО
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 21:01
  • 10366
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 17:18
  • 11
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 02.09 16:54
  • 1
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:34
  • 151
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)