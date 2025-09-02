Палитру цветов российского «Оберега-СН» расширили

«Ростех»: Палитра цветов российского бронежилета «Оберег-СН» расширена

Палитра цветов российского скрытого бронежилета «Оберег-СН» расширена. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

По данным компании, теперь амуниция выпускается в черном, синем и бежевом вариантах, что повысит незаметность ношения защитной экипировки в зависимости от предпочитаемой одежды, а для работающих в горячих точках журналистов разработана версия костюма, надеваемая поверх легкой одежды.

«Важно, что амуниция легко скрывается под одеждой и не привлекает внимания. Возможность выбрать цвет бронежилета помогает повысить его незаметность», — сказал гендиректор предприятия «Октава» Павел Павленко.

По его словам, при массе 1,7 килограмма изделие обладает площадью защиты 32,7 квадратных дециметра.

В июле Telegram-канал «Ростеха» сообщил, что бронежилет «Оберег.Про» спас военнослужащего Вооруженных сил России от одновременной атаки двух дронов-камикадзе, запущенных украинской стороной.