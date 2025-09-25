Войти
Обстрел нового российского «Оберега» из иностранных винтовок попал на видео

"Оберег" "Ростеха" остановил крупный осколок и спас жизнь солдату в зоне СВО
"Оберег" "Ростеха" остановил крупный осколок и спас жизнь солдату в зоне СВО.
Источник изображения: © Фото : Ростех/Telegram

«Ростех»: Новый бронежилет «Оберег» выдержал обстрел из иностранных винтовок

Бронежилет «Оберег», оснащенный новой бронеплитой, выдержал обстрел из иностранных винтовок. Соответствующие испытания попали на видео. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».



По данным компании, новый облегченный костюм с классом защиты Бр4+ был испытан аналогами винтовки AR-15 боеприпасами .223 и 308 калибров. В ходе тестов одна из пуль калибра .223 попала в край бронеплиты, но без пробитий, тогда как пуля калибра .308 вообще не повредила бронежилет.

Об испытаниях обновленного оберега госкорпорация сообщала ранее.

Также в сентябре «Ростех» сообщил, что палитра цветов российского скрытого бронежилета «Оберег-СН» была расширена.

В июле Telegram-канал госкорпорации рассказал, что бронежилет «Оберег.Про» спас военнослужащего Вооруженных сил России от одновременной атаки двух дронов-камикадзе, запущенных украинской стороной.

