TNI: ВС России испытывают трудности с обороной от дальнобойных систем ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России якобы испытывают трудности с обороной от ударов беспилотных дальнобойных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в чем можно увидеть «русскую слабость», утверждает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу, комментируя сообщения СМИ о возможных поставках Киеву американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет семейства Tomahawk.

По его словам, данные ракеты «значительно расширят радиус действия и разрушительные возможности украинских военных и смогут остановить российское наступление».

«Хотя украинские военные обладают возможностью наносить удары глубоко в тылу противника с помощью дронов-камикадзе, эти беспилотные летательные аппараты не обладают достаточной разрушительной мощью, чтобы добиться результатов, способных изменить ход конфликта, особенно при многократном применении. Однако Tomahawk обладает такой возможностью», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что последний раз американские Tomahawk применялись США летом в ходе совместной с Израилем военной кампании против Ирана.

Ранее полковник американской армии в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X заметил, что Соединенные Штаты вступят в войну с Россией в случае применения Украиной американских крылатых ракет Tomahawk.