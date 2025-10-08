В США обдумывают поставки ракет Tomahawk Киеву. Чем это грозит России?

Президент США Трамп: Решение по ракетам Tomahawk практически принято
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение по поставкам крылатых ракет (КР) Tomahawk («Томагавк») Украине практически принято. При этом он не объяснил, в чем оно заключается, и подчеркнул, что не стремится к эскалации ситуации.
В конце сентября стало известно, что Трамп отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в просьбе передать крылатые ракеты Tomahawk. Киев неоднократно поднимал вопрос о поставках этого оружия.
«Томагавки» позволяют поражать различные объекты на больших расстояниях, но они считаются не самой сложной целью для средств противовоздушной обороны (ПВО). В контексте возможных поставок ракет Киеву главным препятствием остается недостаток подходящих платформ.
Ракету Tomahawk приняли на вооружение в 1980-е годы
В 1971 году Военно-морские силы США начали изучение вопроса создания стратегической крылатой ракеты с подводным стартом. В 1976 году победителем конкурса стала ракета BGM-109 Tomahawk. Параллельно в США работали над созданием версий воздушного и наземного базирования.
Дальность различных модификаций «Томагавков» составляет от 870 до 2500 километров. Ракеты несли различные боевые части, включая кассетные, осколочно-фугасные, полубронебойные и ядерные. Современные модификации Tomahawk с оптико-электронной системой коррекции обеспечивают относительно высокую точность с круговым вероятным отклонением 5-10 метров.
Основными эксплуатантами «Томагавков» остаются США и Великобритания. В частности, эти ракеты несут американские атомные подводные лодки типа «Лос-Анджелес» и британские типа «Астьют».
На Украине нет платформ для «Томагавков»
После возвращения дискуссии о «Томагавках» для Украины многие эксперты высказались о сложности реализации этой инициативы. Если для запуска баллистических ракет ATACMS достаточно относительно небольших мобильных платформ, а крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow адаптировали к имеющимися самолетам Киева, то с шестиметровым «Томагавком» ситуация иная.
Кораблей, способных нести КР, у Киева нет, а проекты создания авиационных «Томагавков» давно закрыли. Остается только версия наземного базирования из состава комплекса Typhon.
Передачу Киеву комплекса Typhon считают маловероятной
Новейшую систему приняли на вооружение в 2023 году. В ее основе лежит вариация корабельной установки вертикального пуска Mk41. Поэтому она также способна применять многоцелевые ракеты SM-6. В состав батареи комплекса входят четыре мобильные пусковые установки, командный пункт, транспортно-заряжающая машина и машина обеспечения.
Однако передачу Киеву «Тифона», который особенно важен для Вашингтона в контексте потенциального противостояния с Пекином, считают маловероятной. Как пишет западное издание Army Recognition, даже если будут устранены политические барьеры для такого шага, потребуется длительная подготовка к использованию систем на Украине. Более того, комплекс из нескольких модулей на полуприцепах будет не самой сложной целью.
Ракеты Tomahawk могут нести ядерный заряд
«Томагавки» изначально разрабатывали в качестве ядерного оружия. Базовая версия ракеты несла боевую часть W80 мощностью до 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Также ядерной боеголовкой оснащали прошлую версию Tomahawk наземного базирования (GLCM). BGM-109G Gryphon, которые сняли с вооружения по условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, несли боевую часть мощностью 5-150 килотонн.
Поэтому гипотетическая передача «Томагавков» Киеву может привести к очередной эскалации конфликта. «Такая поставка будет способствовать эскалации крайне серьезно. Она станет сильнейшим дестабилизирующим фактором, на который, конечно, должен последовать серьезный ответ», — сказал военный эксперт Вадим Козюлин.
Путин назвал Tomahawk мощным оружием
Ракеты Tomahawk — это не самое современное оружие в своем классе. При этом оно остается опасным средством поражения. По словам президента России Владимира Путина, «Томагавк» может представлять угрозу.
Владимир Путин
президент России
Военный эксперт Дмитрий Корнев подчеркнул, что у российских систем ПВО есть опыт противостояния более совершенным ракетам Storm Shadow/SCALP-EG. К противостоянию с «Томагавками» готовились еще в СССР, поэтому можно предположить, что алгоритмы борьбы с ними хорошо отработаны. При этом следует признать, что возможное появление нового средства поражения в зоне конфликта усложнит работу российских военных.