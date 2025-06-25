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В США обозначили сроки доминирования Израиля над Ираном

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Фото: Mehdi Ghasemi / Wikimedia
Фото: Mehdi Ghasemi / Wikimedia.

TWZ: Воздушное пространство Ирана будет доступно для Израиля месяцы или годы

Противовоздушная оборона (ПВО) Ирана в результате ударов Израиля и США полностью не ликвидирована, однако серьезно нарушена ее глобальная связность, восстановление которой займет много времени, что позволит Израилю доминировать в воздушном пространстве Ирана. Соответствующие сроки обозначили в американском издании TWZ.

Как пишут обозреватели Говард Алтмен и Джозеф Тревитик, от иранской ПВО остались лишь «разрозненные угрозы». Ситуацию ухудшает практически полная ликвидация иранской тактической авиации и серьезное истощение арсенала баллистических ракет средней дальности, которые использовались для ударов по Израилю. «Воздушное пространство Ирана останется доступным для Израиля в течение нескольких месяцев или даже лет», — уверены авторы.

Обозреватели отмечают, что ядерная программа Ирана серьезно пострадала в результате израильской кампании, однако никуда не исчезла. «Самая большая проблема — это обогащенный уран, который у них уже есть, и который был где-то спрятан», — уверены авторы.

Алтмен и Тревитик приходят к выводу, что в результате ирано-израильского конфликта в худшем положении оказался Тегеран, тогда как Иерусалим «мог бы продолжить».

Ранее издание допустило, что после американских ударов Ирану удалось сохранить свои установки по обогащению урана и используемые при этом радиоактивные материалы.

Тогда же блог The Aviationist заметил, что Иран заблокировал входы в свои подземные ядерные объекты, чтобы туда не попал американский или израильский спецназ.

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