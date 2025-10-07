Российскую «Занозу» применили на всех направлениях СВО

ТАСС: Кабелеукладчик «Заноза» начали применять на всех направлениях СВО

Российский дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали применять на всех направлениях специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на представителя группы компаний «Гроза» сообщает ТАСС.

По словам собеседника, беспилотник применяется «для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность».

Представитель компании отметил, что дрон оснащен бобиной с намотанным на нее бронированным оптоволоконным кабелем, который протягивается между блиндажами. «Даже если по кабелю проехать на транспорте, это его никоим образом не повредит», — добавил собеседник.

В сентябре газете «Красная звезда» начальник узла связи с позывным Марс, принимающий участие в боевых действиях в зоне СВО, сообщил, что оборудование связи в условиях боя тщательно маскируется.

В августе агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что российские оптоволоконные дроны «Бумеранг» стали применять на всех направлениях СВО.