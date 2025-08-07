Войти
Российские «Бумеранги» стали применять на всех направлениях СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

ТАСС: Российские дроны «Бумеранг» стали применять на всех направлениях СВО

Российские оптоволоконные дроны «Бумеранг» стали применять на всех направлениях специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что при содействии этих дронов были поражены боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер M113, а также танки Leopard и Abrams. «Статистика по западной бронетехнике, уничтоженной при помощи аппаратов, на данный момент не раскрывается», — сказал источник.

По его словам, «Бумеранг» выдерживает нагрузку до 150 килограммов, а использование оптоволоконного канала связи делает дрон невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника. «Мы постоянно работаем над совершенствованием дронов и боремся за минимизацию числа обрывов кабеля», — добавил источник.

В феврале оператор дрона с позывным Стрелец сообщил агентству, что в Курской области против украинских формирований бойцы группы Аида спецназа «Ахмат» стали применять FPV-дроны «Бумеранг», оснащенные искусственным интеллектом.

