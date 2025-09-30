Войти
Российский боец рассказал о «невидимке на поле боя»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

«Красная звезда»: Оборудование связи в условиях боя тщательно маскируется

Оборудование связи в условиях боя тщательно маскируется. Об этом газете «Красная звезда» рассказал начальник узла связи с позывным Марс, принимающий участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции.

В задачи подразделения, в котором проходит службу Марс, входит обеспечение надежной связи между командными пунктами и передовыми позициями. По словам бойца, его подразделению часто приходится действовать в непростых условиях. «Враг постоянно пытается нарушить нашу связь», — сказал боец.

Марс заметил, что особой гордостью связистов является технология прокладки оптоволоконных линий, для чего используется специальная техника, позволяющая закапывать кабели в грунт. «Все остальное оборудование — ретрансляторы, коммутационные пункты — тщательно маскируется в природном ландшафте или укрывается в инженерных сооружениях, превращаясь в невидимку на поле боя», — уточнил начальник узла.

В сентябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Вооруженные силы (ВС) России получили партию машин с комплексом автоматизированного управления артиллерией «Планшет-М-ИР».

В августе министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что ВС России проведут опытно-боевую апробацию системы «Свод», которая повысит осведомленность войск, осенью.

