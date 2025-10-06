Австралия наращивает закупки ракетных комплексов HIMARS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 30 сентября 2025 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Австралии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу австралийского правительства дополнительно 48 боевых машин наземного ракетного комплекса М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 705 млн долл. США, включая дополнительное имущество и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевая машина ракетного комплекса Lockheed Martin М142 HIMARS из состава 14-го полка Королевской австралийской артиллерии 10-й бригады огневой поддержки армии Австралии в ходе совместных американо-австралийских учений Talisman Sabre 2025, 25.07.2025 (с) армия США

Согласно уведомлению, в данную поставку не будут включены боевые ракеты для комплексов HIMARS. В поставку, помимо 48 боевых машин HIMARS, должны войти транспортные машины для ракет М1084А2 HIMARS RSV, трейлеры М1095, контейнеры с практическими ракетами Low Cost Reduced Range Practice Rocket (LCRRPR), средства связи, и прочее сопутствующее оборудование, а также запасные части. Генеральным подрядчиком поставки выступит Lockheed Martin.

Реализация данной поставки доведет общее количество закупаемых Австралией боевых машин ракетного комплекса HIMARS до 90 единиц, что сделает Австралию третьим по количеству эксплуатантом данного комплекса после США и Польши.

В 2022 году Австралия заключила первое соглашение с США о приобретении по линии FMS 20 боевых машин М142 HIMARS. Cогласно соответствующему тогдашнему уведомлению DSCA от мая 2022 года, в первую поставку оценочной стоимостью 385 млн долл США должны были войти 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами GMLRS M30A1 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью (180 ракет), 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 с моноблочной боевой частью (180 ракет), 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM403 (М30А2) Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью (суммарно 180 ракет), 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM404 (М31А2) с моноблочной боевой частью (суммарно 180 ракет), и 10 оперативно-тактических ракет ATACMS M57, а также практические ракеты RRPRP, системы управления огнем и связи, и прочее сопутствующее оборудование. Поставки данной первой партии комплексов HIMARS Австралии были начаты в марте 2025 года, и к сентябрю австралийская армия получила восемь боевых машин HIMARS, поступивших в состав 14-го полка Королевской австралийской артиллерии в составе новосформированной 10-й бригады огневой поддержки в Аделаиде.

В августе 2023 года было обнародовано новое уведомление DSCA о предстоящей продаже Австралии по линии FMS еще 22 боевых машин М142 HIMARS. Согласно уведомлению, в эту поставку оценочной стоимостью 975 млн долл. США должны войти также 40 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами GMLRS M31А1 с моноблочными боевыми частями (суммарно 240 ракет), 60 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами GMLRS M30A1 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью (суммарно 360 ракет), 24 шестизарядных транспортно-пусковых модуля с корректируемыми ракетами ER GMLRS M31А2 с моноблочными боевыми частями и увеличенной дальностью (суммарно 144 ракеты), 66 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами ER GMLRS M30A2 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью и увеличенной дальностью (суммарно 396 ракет), а также практические ракеты RRPRP, системы управления огнем и связи, транспортные машины М1084А2 HIMARS RSV. и прочее сопутствующее оборудование. Реализация обеих соглашений по поставкам (включая 42 боевые машины) должна быть завершена к концу 2027 года.

Закупка Австралией комплексов HIMARS производится в рамках программы австралийской армии Project LAND 8113 Phase 1, предусматривающей приобретение высокоточной ракетно-артиллерийской системы с дальностью до 300 км. Данное требование впервые было сформулировано в австралийской "Белой книге по обороне" 2016 года, на что предусматривалось выделить от 750 млн до 1 млрд австралийских долл (от 540 до 720 млн долл США) в период с 2023 по 2030 годы.

В 2024 году и марте 2025 года правительство Австралии подписало соглашения с США об организации совместного производства ракет GMLRS и ER GMLRS для комплексов HIMARS в Австралии. В рамках этих соглашений Lockheed Martin создает в Австралии в аэропорту Авалон около Мельбурна предприятие Australian Weapons Manufacturing Complex (AMWC) по производству ракет, которое начнет действовать уже с конца 2025 года. В 2025 году было заключен соглашение по линии FMS стоимостью 147 млн долл США на поставку Австралии более 300 ракет GMLRS, которые и должны быть первыми собраны на этом предприятии. В дальнейшем предполагается значительная степень локализации производства ракет GMLRS и ER GMLRS в Австралии, включая производство в Австралии их твердотопливных двигателей, с выходом к 2029 году на выпуск на AMWC 4000 ракет в год.

В августе 2021 года министерства обороны США и Австралии также подписали меморандум о присоединении Австралии в рамках программы австралийской армии Project LAND 8113 Phase 2 к разработке и приобретению новой американской ракеты Lockheed Martin PrSM с дальностью более 500 км, которая также должна применяться из пусковых установок М142 HIMARS. Австралия стала первым зарубежным получателем ракеты PrSM и в июле 2025 года был произведен первый практический пуск ракеты PrSM в Австралии из австралийской боевой машны М142 HIMARS. В июне 2025 года Австралия подписала меморандум о взаимопонимании относительно организации производства ракет PrSM в Австралии на AMWC. Австралия также софинансирует разработку варианта ракеты PrSM Increment 2 с противокорабельными возможностями.