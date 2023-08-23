Австралия приобретёт дополнительные ракетные комплексы HIMARS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 18 августа 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Австралии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу австралийского правительства дополнительного числа наземных ракетных комплексов HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и значительного количества ракет к ним производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 975 млн долл. США, включая ракеты, и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевая машина ракетного комплекса М142 HIMARS из состава 17-й бригады полевой артиллерии армии США, доставленная военно-транспортным самолетом специального назначения Lockheed Martin MC-130J Commando II ВВС США на австралийский аэродром Уильямс в ходе американо-австралийских совместных учений Talisman Sabre 23, июль 2023 года (с) ВВС США

Согласно уведомлению, в новую поставку для Австралии должны войти 22 боевые машины М142 HIMARS, 40 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами GMLRS M31А1 с моноблочными боевыми частями (суммарно 240 ракее) , 60 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами GMLRS M30A1 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью (суммарно 360 ракет), 24 шестизарядных транспортно-пусковых модуля с корректируемыми ракетами ER GMLRS M31А2 с моноблочными боевыми частями и увеличенной дальностью (суммарно 144 ракеты), 66 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами ER GMLRS M30A2 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью и увеличенной дальностью (суммарно 396 ракет). Также в поставку войдут практические ракеты RRPRP, системы управления огнем и связи, транспортные машины М1084А2 HIMARS RSV. и прочее сопутствующее оборудование.

Напомним, что ранее в 2022 году Австралия уже заключила соглашение с США о приобретении по линии FMS 20 боевых машин М142 HIMARS. Cогласно соответствующему тогдашнему уведомлению DSCA от мая 2022 года, в первую поставку оценочной стоимостью 385 млн долл США должны войти 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами GMLRS M30А2 (суммарно 180 ракет - возможно, ошибочный двойной засчет - см. далее), 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами GMLRS M30A1 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью (180 ракет), 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 с моноблочной боевой частью (180 ракет), 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM403 (М30А2) Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью (суммарно 180 ракет), 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM404 (М31А2) с моноблочной боевой частью (суммарно 180 ракет), и 10 оперативно-тактических ракет ATACMS M57, а также практические ракеты RRPRP, системы управления огнем и связи, и прочее сопутствующее оборудование. Поставка данной партии комплексов HIMARS Австралии планировалась в 2025 году.

Закупка Австралией комплексов HIMARS производится в рамках программы австралийской армии Project LAND 8113 Phase 1, предусматривающей приобретение высокоточной ракетно-артиллерийской системы с дальностью до 300 км. Данное требование впервые было сформулировано в австралийской "Белой книге по обороне" 2016 года, на что предусматривалось выделить от 750 млн до 1 млрд австралийских долл (от 540 до 720 млн долл США) в период с 2023 по 2030 годы. Cледует отметить, что в августе 2021 года министерства обороны США и Австралии также подписали меморандум о присоединении Австралии к разработке и приобретению перспективной американской ракеты Lockheed Martin PrSM с дальностью более 500 км, которая также должна применяться из пусковых установок М142 HIMARS.